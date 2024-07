Cu ce salariu ar putea fi convins Edi Iordănescu să continue la naţională! Mircea Sandu a dat verdictul: "Descurcă-te!" - Antena Sport

Mircea Sandu ştie cu ce salariu ar putea fi convins Edi Iordănescu să continue la echipa naţională. Fostul şef de la FRF a declarat că el ar fi dispus să-i ofere un contract de 1,5 milioane de euro lui Iordănescu Jr.

Edi Iordănescu şi-a încheiat contractul cu FRF, după EURO 2024, şi a dat de înţeles că are nevoie de o pauză. Conform surselor AntenaSport, acesta ar fi refuzat deja toate ofertele primite din străinătate, inclusiv cea primită de la Al Wahda.

Cu ce salariu ar putea fi convins Edi Iordănescu să continue la naţională

Mircea Sandu a declarat că oficialii FRF ar fi trebuit să-l „securizeze” pe Edi Iordănescu înainte de startul Campionatului European. După parcursul remarcabil al României din Germania, fostul şef de la FRF este de părere că Iordănescu Jr şi staff-ul său ar merita un salariu de 1,5 milioane de euro şi un contract valabil pe doi ani.

„Era bine dacă se făcea acel contract înainte de EURO, deși nici eu nu semnam dacă eram Iordănescu.

Ca să am o continuitate și să am și jucătorii pe aceeași poziție ca acum, mai ales în relația cu selecționerul, eu ca președinte al FRF m-aș duce până la 1,5 milioane de euro pe an net pentru Edi, cu tot cu staff-ul. ‘Descurcă-te, Edi, cu suma asta’, i-aș spune.