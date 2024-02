Criză la FRF! Edi Iordănescu refuză discuțiile despre prelungirea contractului. Lipseşte şi la tragerea la sorți a Nations League - Antena Sport

„Sunt foarte mândru de cei doi. Îmi doresc cât mai mulţi jucători la nivel bun. Sunt foarte bucuros că George Puşcaş a acceptat să schimbe şi să meargă să joace pentru că e vorba de 5 luni şi e un European în faţă şi avea nevoie de asta.

Sunt şi alţi jucători pe care îi urmăresc. Răzvan (n.r: Marin), acum am fost pe avion, am văzut că a început titular. A schimbat antrenorul, m-am liniştit un pic în privinţa lui pentru că era un jucător care juca în mod constant.

Moldovan Să dea Dumnezeu să fie oficial pentru că ştiu că nu e oficial. Pe mine m-a prins acolo, chiar am fost la meciul Atletico Madrid – Real Madrid, chiar m-am bucurat de ce informaţii am primit de acolo, de la faţa locului. E un pas fantastic, şi cei doi, în frunte cu Radu (n.r.: Drăguşin), care a făcut prima mişcare, şi care pentru mine nu e nicio surpriză, dar e adevărat că are nevoie de puţin suport şi încredere să se impună acolo, să fie exemple pentru tineri. Tinerii trebuie să înţeleagă că prin muncă, seriozitate şi profesionalist, dar şi performând, cum a făcut echipa naţională acum, pot să ajungă la un nivel mult mai bun”, a declarat Edi Iordănescu la întoarcerea din Spania.