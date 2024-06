Denis Drăguş şi George Puşcaş, analizaţi de englezi la EURO 2024! Verdictul dat în atac înainte de România - Ucraina - Antena Sport

„(n.r: Care sunt jucătorii care au şanse să le crească cota după acest European?) Toţi au şanse să le crească cota. Uite, şi Drăguş, nu cred că mai este o problemă. Ştie toată lumea că suntem înţeleşi cu Trabzon, va evolua acolo. Am mare încredere în Denis, am discutat cu el despre ocaziile pe care le-a avut, sper de data asta să le transforme în gol. Am încredere în toţi, în Nicuşor Stanciu.

Îmi face aşa inima un pic, că sunt crescuţi de mine, şi Nicuşor, şi Radu, am o mulţumire că aceşti tineri cu care eu am lucrat au ajuns să ne reprezinte şi ne-au adus aici”, a declarat Florin Manea la aeroportul Otopeni, înainte de a se îmbarca în avionul spre Germania.