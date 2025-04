"Penalty-urile erau coşmarul meu! Nu le mai suportam!" Dan Petrescu, show la declaraţii după victoria cu Craiova: "Mă chinui să le mai găsesc o ocazie" - Antena Sport

Dan Petrescu a fost extrem de bucuros după ce CFR Cluj s-a calificat în semifinalele Cupei României. Antrenorul ardelenilor este la doar două meciuri de singurul trofeu care îi lipseşte din palmares.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dan Petrescu a mai spus că a avut emoţii uriaşe în momentul în care partida a ajuns la loviturile de departajare.

Dan Petrescu a făcut show la declaraţii după victoria cu Craiova

„Nu asta îmi doream să ajung la prelungiri şi penalty-uri, având în vedere că nu am câştigat în carieră. Jucătorii care nu au intrat. au arătat că merită să joace. În afară de golul lui Baiaram, mă chinui să mai găsesc o ocazie. Am avut 5 ocazii clare, nu 15 cum am avut cu U Cluj.

Au fost penalty-uri de calitate. Mă bucur pentru club, dar nu am realizat nimic deocamdată. Eram puțin stresat. Nu mai suportam penalty-urile. Erau coșmarurile mele, după meciurile cu Suedia. Nu vreau să-mi mai aduc aminte.

Acum mergem în semifinală, trebuie să tratăm Farul cu respect. Nu am câştigat nimic până acum. Nu a fost menajare, am avut încredere în ei. Luni ne aşteaptă iar o finală. Dacă nu am fi bătut, iar era o nedreptate ca la Universitatea Cluj. Nu aş merge atât de departe, suntem în semifinale„, a spus Dan Petrescu la digisport.ro.