Două amicale pentru România, în luna iunie! Cu cine se vor duela "tricolorii" înainte de EURO 2024 - Antena Sport

Discursul motivaţional pe care l-a avut Edi Iordănescu în vestiar pentru „tricolori”

S-a aflat ce discurs le-a ţinut Edi Iordănescu „tricolorilor” înainte de meciul retur cu Israel, care a decis calificarea României la EURO 2024.

Israel – România s-a încheiat 1-2, după ce Eran Zahavi a deschis scorul, în minutul 2. „Tricolorii” au întors soarta partidei prin golurile marcate de George Puşcaş (min. 10) şi Ianis Hagi (min. 63).

„Știu ce este acolo, grupul este foarte unit în momentul de față. Se sfătuiesc între ei și vezi lideri, oameni care spun ‘trebuie să facem asta’. Îmi aduc aminte, tot în Budapesta, cu Belarus, cu Ianis Hagi, Răzvan Marin și Alibec. Făcusem egal și îmi spune Ianis «chef, stai liniștit că ne calificăm de pe primul loc».

Mi-am dat seama că este ce trebuie. Înaintea meciului cu Israel de la Budapesta, când ne-am și calificat, speech-ul lui Mister începe cu mine, în vestiar. Zice: «Băieți, azi nu mai jucați pentru voi, azi jucați și pentru Chef, uitați-vă la el și pentru frații, surorile, familiile voastre. Și dacă trebuie să curgă sânge, să curgă sânge».

Știi cum am ieșit? Am mâncat ușa aia. O chestie care mi-a plăcut foarte mult, am simțit că sunt român, m-am simțit mândru și am devorat ușa aia. Drept dovadă am luat golul ăla aiurea în minutul 2 și s-a văzut în timpul jocului cât de montați au fost”, a spus Andrei Voica, Chef-ul naţionalei, la „Făcui podcast”.