Discursul motivaţional pe care l-a avut Edi Iordănescu în vestiar pentru "tricolori", înainte de meciul decisiv cu Israel! - Antena Sport

„Știu ce este acolo, grupul este foarte unit în momentul de față. Se sfătuiesc între ei și vezi lideri, oameni care spun ‘trebuie să facem asta’. Îmi aduc aminte, tot în Budapesta, cu Belarus, cu Ianis Hagi, Răzvan Marin și Alibec. Făcusem egal și îmi spune Ianis «chef, stai liniștit că ne calificăm de pe primul loc».

Mi-am dat seama că este ce trebuie. Înaintea meciului cu Israel de la Budapesta, când ne-am și calificat, speech-ul lui Mister începe cu mine, în vestiar. Zice: «Băieți, azi nu mai jucați pentru voi, azi jucați și pentru Chef, uitați-vă la el și pentru frații, surorile, familiile voastre. Și dacă trebuie să curgă sânge, să curgă sânge».

Știi cum am ieșit? Am mâncat ușa aia. O chestie care mi-a plăcut foarte mult, am simțit că sunt român, m-am simțit mândru și am devorat ușa aia. Drept dovadă am luat golul ăla aiurea în minutul 2 și s-a văzut în timpul jocului cât de montați au fost”, a spus Andrei Voica, Chef-ul naţionalei, la „Făcui podcast”.

Răzvan Burleanu, mesaj special pentru români. Ce a spus despre Edi Iordănescu și care e obiectivul României la EURO 2024

Răzvan Burleanu a avut un mesaj special pentru români în ultima zi din an. Președintele Federației Române de Fotbal este încântat de calificarea la EURO 2024 și a dezvăluit ce obiectiv va avea Edi Iordănescu la turneul final din Germania.

Naționala României a reușit să termine pe primul loc grupa din preliminarii. Tricolorii vor juca la EURO împotriva Belgiei, Slovaciei și a unei echipe care vine din play-off. Burleanu anunță că așteaptă o calificare în fazele eliminatorii.



În ultimul său interviu din 2023, președintele FRF a ținut să îl felicite pe Edi Iordănescu. A precizat că selecționerul României „a jucat un rol decisiv de a crea o cultură a performanţei". Burleanu a avut și o promisiune pentru fanii naționalei. "În acest moment doresc să împărtăşesc bucuria cu suporterii români, bucuria de a reveni la un turneu final. Calificarea naţionalei de seniori la EURO 2024 reprezintă o performanţă dorită de toţi. A fost o călătorie presărată cu provocări şi eforturi susţinute, iar rezultatul nu doar confirmă ci şi marchează viziunea FRF. Această performanţă nu ar fi fost posibilă fără încrederea acordată selecţionerului Edi Iordănescu şi fără eforturile colective ale echipei sale. „Această calificare este o consecinţă a unei strategii bine conturate" Această calificare este o consecinţă a unei stragerii bine conturate la nivelul fotbalului românesc şi a unei foarte bune implementări a acesteia. Din cei 43 de tricolori, eroi chiar şi nu doar pentru mine, 29 au fost prezenţi la ultimele trei turnee finale ale U21, iar alături de jucători mai experimenţaţi precum Stanciu, Burcă, Alibec sau Bancu, configurând astfel o echipă unde coeziunea a fost elementul primordial. Edi Iordănescu a jucat un rol decisiv de a crea o cultură a performanţei. Acest lucru ne inspiră pentru a continua EURO 2024 ne dorim să marcheze o etapă nouă în construirea celei mai importante generaţii din ultimii 20 de ani. Obiectivul intermediar este ieşirea din grupe. Ne pregătim intens pentru a face din acest vis un realitate. Va fi o luptă constantă cu noi înşine de a ne autodepăşi şi pentru a creşte dincolo de limitele noastre interioare.

Sărbătoriţi cu bucurie şi încredere în viitorul nostru comun în 2024. Vom munci ca anul viitor să ne aducă noi realizări, victorii şi împliniri, atât pe terenul de fotbal, cât şi în viaţa fiecăruia dintre noi”, a spus Răzvan Burleanu pentru pagina de Facebook a FRF.