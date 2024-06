Edi Iordănescu, anunţ despre viitorul său pe banca României: "Nu depinde doar de mine!" - Antena Sport

Edi Iordănescu a făcut un anunţ despre viitorul său pe banca României. Selecţionerul a spus că, în prezent, se gândeşte doar la meciurile cu Bulgaria şi cu Liechstenstein în vederea pregătirii partidelor de la EURO.

În ceea ce priveşte prelungirea contractului, Edi Iordănescu a subliniat că pentru el prioritatea este evoluţia României la Euro-2024, nu acest aspect.

Edi Iordănescu, anunţ despre viitorul său pe banca României

„Focusul meu este pentru cele două meciuri amicale, avem două testări de importanţă foarte mare şi trebuie să ne concentrăm acolo. În ceea ce mă priveşte, pentru mine personal nu este o prioritate contracul meu, ci turneul final.Asta e provocarea numărul 1, să fim cea mai bună versiune a noastră. Sigur că este important contractul meu, au fost mai multe discuţii, este foarte clar ce aşteaptă de la mine federaţia, este clar ce resurse are la dispoziţie pentru a ne ajuta. Am fost foarte mulţumit de tratamentul federaţiei, am simţit suport, încredere, preocupare de a ne pune la dispoziţie ce am avut nevoie. Şi noi am livrat şi am îndeplinit obiectivul.

Rămâne provocarea ca toate aceste elemente să fie puse într-un contract şi să se găsească cea mai bună soluţie. Prioritate rămâne pregătirea, îmi doresc să rămân la naţională, cu încredere, entuziasm, dar nu depinde doar de mine. Contează şi Euro, vreau şi reconfirmarea echipei. Mi-a plăcut cum au răspuns zilele astea, dar ce se va întâmpla nu depinde doar de mine. Banii au fost ultima problemă, altele contează. Nu am avut oferte pentru că mintea mea şi gândurile mele nu au fost la asta. Echipa naţională a avut exclusivitate”, a spus Edi Iordănescu într-o conferinţă de presă.

România va mai disputa două meciuri de pregătire înainte de EURO 2024, cu Bulgaria şi Liechtenstein, ambele pe stadionul Steaua. Partida cu Liechtenstein va avea loc vineri, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.