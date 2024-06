Gestul superb făcut de Grameni şi Sava, după ce au fost lăsaţi "acasă" de Edi Iordănescu: "M-au impresionat!" - Antena Sport

MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).

Ultimele detalii despre jucătorii accidentaţi de la naţională

Mihai Stoichiţă a oferit ultimele detalii despre jucătorii accidentaţi de la naţională. Directorul tehnic de la FRF a transmis că toţi elevii lui Edi Iordănescu vor fi apţi pentru primul meci de la EURO 2024.

„Am înţeles că totul e ok, se simţeau bine. Am stat cu Burcă mai mult, el a avut o stare mai grea, dar totul este bine. (N.r. Poate intra din primul meci?) S-a antrenat normal, chiar dacă a făcut separat, a făcut efort maxim. Nu este ceva grav, este recuperabil în această săptămână. (N.r. E apt?) Ca jucător al lotului, da, dar va decide selecţionerul. Rus e ok. Nu e chiar aşa îngrijorătoare starea medicală a echipei, aşa cum a părut.

Era ok şi Alibec, chiar nu ştiu prea multe amănunte. Ce a fost, a fost. (N.r. Avem tot lotul valid pentru primul meci) Da, exact! Toţi apţi, dar nivelul de pregătire diferă. În funcţie de ce răspuns dau la antrenamente, Edi îşi va face o foarte clară idee pentru primul 11″, a declarat Mihai Stoichiţă, conform digisport.ro.