Ultimele detalii despre jucătorii accidentaţi de la naţională! Mihai Stoichiţă, anunţ despre Denis Alibec şi Andrei Burcă - Antena Sport

Ultimele detalii despre jucătorii accidentaţi de la naţională Jucătorii României, în timpul unui meci/ Hepta Mihai Stoichiţă a oferit ultimele detalii despre jucătorii accidentaţi de la naţională. Directorul tehnic de la FRF a transmis că toţi elevii lui Edi Iordănescu vor fi apţi pentru primul meci de la EURO 2024. România va debuta la EURO 2024 pe 17 iunie, contra Ucrainei. „Tricolorii" se pregătesc să plece către Germania, săptămâna viitoare. Ultimele detalii despre jucătorii accidentaţi de la naţională Mihai Stoichiţă a dezvăluit că „tricolorii" s-au bucurat de o zi liberă, după amicalul cu Liechtenstein. Acesta a transmis că a vorbit cu toţi jucătorii naţionalei, mărturisind că aceştia sunt apţi pentru primul meci de la EURO 2024. Denis Alibec şi Andrei Burcă s-au confruntat cu probleme medicale, însă aceştia s-au refăcut şi au şanse să evolueze contra Ucrainei. Stoichiţă a transmis că Edi Iordănescu va decide dacă îi va titulariza pe cei doi. „A fost o bine-meritată zi liberă, după cât au alergat. Să sperăm că ce a făcut Edi în aceste zile se va vedea în primul meci.

Am înţeles că totul e ok, se simţeau bine. Am stat cu Burcă mai mult, el a avut o stare mai grea, dar totul este bine. (N.r. Poate intra din primul meci?) S-a antrenat normal, chiar dacă a făcut separat, a făcut efort maxim. Nu este ceva grav, este recuperabil în această săptămână. (N.r. E apt?) Ca jucător al lotului, da, dar va decide selecţionerul. Rus e ok. Nu e chiar aşa îngrijorătoare starea medicală a echipei, aşa cum a părut.

Era ok şi Alibec, chiar nu ştiu prea multe amănunte. Ce a fost, a fost. (N.r. Avem tot lotul valid pentru primul meci) Da, exact! Toţi apţi, dar nivelul de pregătire diferă. În funcţie de ce răspuns dau la antrenamente, Edi îşi va face o foarte clară idee pentru primul 11.

Moruţan era şi el acolo, face în fiecare zi antrenament pentru menţinerea tonusului, va intra în atmosferă mult mai devreme. El putea să spună că nu merge, dar am rămas impresionant, am stat în fiecare zi cu el, din păcate nu poate să joace„, a declarat Mihai Stoichiţă, conform digisport.ro.

Lotul României pentru EURO 2024 Lotul României pentru EURO 2024 a fost anunţat pe site-ul Federaţiei Române de Fotbal. Edi Iordănescu a luat decizia în privinţa celor două nume care ratează EURO, după ce anunţase anterior lotul preliminar, de 28 de jucători. PORTARI

Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 21/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0)); FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 17/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 7/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 17/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 2/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 20/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 27/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 35/2); MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 17/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 18/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 37/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 55/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 70/14), Adrian ȘUT (FCSB, 2/0), Darius OLARU (FCSB, 18/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 24/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 21/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 35/5), Florinel COMAN (FCSB, 15/1); ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 11/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 42/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 2/0).