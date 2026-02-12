Gică Popescu, prima reacţie după ce s-a scris că Hagi îi cedează acţiunile la Farul pentru a fi selecţioner! - Antena Sport

Gică Popescu (58 de ani) a transmis că şi-ar dori ca Gică Hagi (61 de ani) să devină selecţionerul României, dar că nu ar vrea ca acest lucru să se întâmple pe fondul problemelor de sănătate ale lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Gică Popescu a spus despre întâlnirea lui şi a lui Gică Hagi cu Hristo Stoicikov că a fost pentru aniversarea jucătorului bulgar, care a împlinit 60 de ani. Stoicikov a fost coleg cu Gică Popescu şi cu Gică Hagi la Barcelona. Legat de o posibilă cedare a acţiunilor Farului de către Hagi către Gică Popescu şi Hristo Stoicikov, “Baciul” a asigurat că, dacă se va întâmpla acest lucru, va fi anunţat în presă.

Gică Popescu: “Gică Hagi merită să fie pe banca naţionalei”

“Am sperat într-o surpriză la meciul Dinamo – Hermannstadt, nu a fost să fie. Trebuie să ne bucurăm de evoluţia bună a echipei noastre. Am vrut să vedem şi jucătorii care nu joacă în mod normal, etapă de etapă.

(n.r: de echipa naţională) E prea devreme pentru echipa naţională, mai e o lună. (n.r: Situaţia este cum este în momentul de faţă) Un singur lucru pot spune: multă sănătate domnului Lucescu. Sperăm ca această problemă de sănătate să nu fie una gravă şi să-l vedem cât de curând sănătos.

(n.r: Îl vedeţi pe domnul Hagi să fie succesorul domnului Lucescu la echipa naţională?) Ştiţi foarte bine părerea mea. Am spus-o întotdeauna, că Gică iubeşte echipa naţională cum n-am mai văzut. Iubeşte echipa naţională, repet, enorm şi cred că ar fi încununarea carierei sale de antrenor. Merită să fie pe banca echipei naţionale. A arătat de foarte multe ori la Farul. O echipă cu buget foarte mic, să câştige campionatul de două ori… A făcut o treabă extraordinară la club şi bineînţeles că mi-aş dori pentru el să ajungă să antreneze echipa naţională. Nu ştiu dacă va fi acum, dacă va fi numai dacă domnul Mircea Lucescu va avea o problemă de sănătate, ceea ce nu ne dorim. Trebuie să aşteptăm.