Dinamo, duel "de foc" cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile - Antena Sport

Dinamo, duel "de foc" cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile

Dinamo, duel “de foc” cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile

Bogdan Stănescu Publicat: 5 martie 2026, 22:07

Dinamo, duel de foc cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile

Imagine dintr-un meci dintre Dinamo şi Universitatea Craiova / Sport Pictures

Dinamo – Universitatea Craiova este capul de afiş al semifinalelor Cupei României. În cealaltă semifinală se vor întâlni FC Argeş şi Universitatea Cluj.

Cele două meciuri se vor disputa pe 22 aprilie. La fel ca în sferturi, va fi o singură manşă. Marea finală va avea loc pe 13 mai, la Sibiu.

Tabloul semifinalelor Cupei României

  • FC Argeș – Universitatea Cluj
  • Dinamo – Universitatea Craiova

Câştigătoarea Cupei României primeşte dreptul de a participa în preliminariile Europa League.

Dinamo – Metalul Buzău 1-0. “Câinii” s-au calificat cu emoţii în semifinalele Cupei României, unde vor întâlni Craiova!

Dinamo a învins-o la limită, cu 1-0, pe Metalul Buzău, echipă din liga a doua, în ultimul sfert de finală al Cupei României. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 26 de Alex Pop, cu o lovitură superbă de cap, după o centrare excelentă a lui Raul Opruţ. Anterior, buzoienii au avut o bară, în minutul 16, prin Valentin Dumitrache, jucător împrumutat chiar de la Dinamo.

“Câinii” au avut două bare în a doua repriză, prin Danny Armstrong (min. 55) şi Alex Pop (min. 79). Echipa lui Kopic s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei României, acolo unde o va întâlni pe Universitatea Craiova.

23:03
Florentin Puiu, reacţie uluitoare după ce era să îi dea gol de la centrul terenului lui Dinamo!
22:47
Zeljko Kopic a criticat arbitrajul: “Nu a fost corect!” Anunţ şi despre titularizarea lui Puşcaş
22:39
“Nu ne dă nimeni în cap” Întrebat despre duelul “de foc” cu Craiova, Alex Pop a surprins pe toată lumea!
22:03
Meme Stoica încă îşi achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor. Cu cât mai rămâne din salariul de la FCSB
21:51
Dinamo – Metalul Buzău 1-0. “Câinii” s-au calificat în semifinalele Cupei României, unde vor întâlni Craiova!
21:42
Dinamo – Kolstad 33-23. A doua victorie a “Dulăilor” din grupa Ligii Campionilor
