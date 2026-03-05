Dinamo, duel "de foc" cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile - Antena Sport

Dinamo – Universitatea Craiova este capul de afiş al semifinalelor Cupei României. În cealaltă semifinală se vor întâlni FC Argeş şi Universitatea Cluj.

Cele două meciuri se vor disputa pe 22 aprilie. La fel ca în sferturi, va fi o singură manşă. Marea finală va avea loc pe 13 mai, la Sibiu.

Tabloul semifinalelor Cupei României

FC Argeș – Universitatea Cluj

Dinamo – Universitatea Craiova

Câştigătoarea Cupei României primeşte dreptul de a participa în preliminariile Europa League.

Dinamo – Metalul Buzău 1-0. “Câinii” s-au calificat cu emoţii în semifinalele Cupei României, unde vor întâlni Craiova!

Dinamo a învins-o la limită, cu 1-0, pe Metalul Buzău, echipă din liga a doua, în ultimul sfert de finală al Cupei României. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 26 de Alex Pop, cu o lovitură superbă de cap, după o centrare excelentă a lui Raul Opruţ. Anterior, buzoienii au avut o bară, în minutul 16, prin Valentin Dumitrache, jucător împrumutat chiar de la Dinamo.

“Câinii” au avut două bare în a doua repriză, prin Danny Armstrong (min. 55) şi Alex Pop (min. 79). Echipa lui Kopic s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei României, acolo unde o va întâlni pe Universitatea Craiova.