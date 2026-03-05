Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic a criticat arbitrajul: "Nu a fost corect!" Anunţ şi despre titularizarea lui Puşcaş - Antena Sport

Home | Fotbal | Cupa României | Zeljko Kopic a criticat arbitrajul: “Nu a fost corect!” Anunţ şi despre titularizarea lui Puşcaş

Zeljko Kopic a criticat arbitrajul: “Nu a fost corect!” Anunţ şi despre titularizarea lui Puşcaş

Radu Constantin Publicat: 5 martie 2026, 22:47

Comentarii
Zeljko Kopic a criticat arbitrajul: Nu a fost corect! Anunţ şi despre titularizarea lui Puşcaş

Zeljko Kopic. în timpul unui meci / Sport Pictures

Echipa bucureşteană Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În minutul 33 al partidei, Cristi Mihai a văzut cartonaşul galben, iar Kopic a contestat vehement decizia centralului Robert Avram. Kopic a susţinut că Mihai a pus o contră, la minge, dar decizia lui Robert Avram a fost fermă. Mai mult, şi antrenorul a primit galben pentru proteste.

La finalul partidei, Kopic a criticat arbitrajul. “Mi s-a părut că acordarea cartonaşelor galbene nu a fost corectă, am protestat şi am primit galben”, a reacţionat Kopic.

El a vorbit şi despre meciul câştigat la limită cu Metalul Buzău.

“Sunt fericit, mulţumit. Terenul a fost greu, a fost meciul la care ne aşteptam. Am jucat bine, am luptat, au fost ceva probleme din cauza terenului. Am avut şi două bare. Am fost motivaţi, Cupa este interesantă, pentru că echipe din ligi inferioare vin şi vor să arate mai mult.

Reclamă
Reclamă

Ne-am pus obiectiv de la bun început, să ne batem şi la Cupă şi campionat. Acest meci a fost foarte important, după cele două eşecuri din campionat. Sunt mândru de jucătorii mei”, a spus tehnicianul.

Dinamo va întâlni pe Universitatea Craiova în semifinale, pe 22 aprilie. Tehnicianul spune că la acel meci se va baza şi pe Puşcaş.

“Mai e ceva timp până atunci. Până atunci Puşcaş va fi pregătit. Şi alţi jucători care acum nu sunt în cea mai bună formă, până atunci sunt pregătiţi”, a mai spus Kopic.

Lagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiereLagăre de exterminare pe bani publici. O femeie şi-a recuperat căţelul "traumatizat", înainte de eutanasiere
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă Marele Premiu al Australiei, prima cursă din noul sezon de F1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul
Observator
Cum se calculează preţul carburantului. Ministrul Energiei s-a răzgândit: ar putea ajunge la 10 lei litrul
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Fanatik.ro
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
23:35
Adrian Mutu, entuziasmat de lovitura dată de “câini” pe piaţa transferurilor: “Excelent! Unul din cei mai buni”
23:33
“Știm ce s-a întâmplat la Craiova cu Mirel” De ce Adi Mutu nu crede că Rădoi vine la FCSB
23:03
Florentin Puiu, reacţie uluitoare după ce era să îi dea gol de la centrul terenului lui Dinamo!
22:39
“Nu ne dă nimeni în cap” Întrebat despre duelul “de foc” cu Craiova, Alex Pop a surprins pe toată lumea!
22:07
Dinamo, duel “de foc” cu U Craiova în semifinalele Cupei României! Cum arată tabloul şi când au loc meciurile
22:03
Meme Stoica încă îşi achită prejudiciul din Dosarul Transferurilor. Cu cât mai rămâne din salariul de la FCSB
Vezi toate știrile
1 UPDATEKader Keita a primit control judiciar, femeia lovită ar fi intrat în comă! 2 “Îl dau imediat!” Gigi Becali şi-a dat acceptul pentru transfer. Ce club uriaş îl vrea pe jucătorul FCSB-ului 3 Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă 4 Gigi Becali a anunţat despărţirea de un jucător de la FCSB: “M-a costat 400.000, nu a jucat nimic, nimic” 5 Gigi Becali transferă “patru titulari”! A făcut primul “11” la FCSB, iar Târnovanu se întoarce în echipa de start! 6 Virgil Ghiţă, transfer de 3 milioane de euro! Lovitura totală dată de român. Ce salariu va avea
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut”
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”