Zeljko Kopic a criticat arbitrajul: "Nu a fost corect!" Anunţ şi despre titularizarea lui Puşcaş - Antena Sport

Echipa bucureşteană Dinamo s-a calificat joi seara în semifinalele Cupei României, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia de liga secundă Metalul Buzău.

În minutul 33 al partidei, Cristi Mihai a văzut cartonaşul galben, iar Kopic a contestat vehement decizia centralului Robert Avram. Kopic a susţinut că Mihai a pus o contră, la minge, dar decizia lui Robert Avram a fost fermă. Mai mult, şi antrenorul a primit galben pentru proteste.

La finalul partidei, Kopic a criticat arbitrajul. “Mi s-a părut că acordarea cartonaşelor galbene nu a fost corectă, am protestat şi am primit galben”, a reacţionat Kopic.

El a vorbit şi despre meciul câştigat la limită cu Metalul Buzău.

“Sunt fericit, mulţumit. Terenul a fost greu, a fost meciul la care ne aşteptam. Am jucat bine, am luptat, au fost ceva probleme din cauza terenului. Am avut şi două bare. Am fost motivaţi, Cupa este interesantă, pentru că echipe din ligi inferioare vin şi vor să arate mai mult.