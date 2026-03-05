"Nu ne dă nimeni în cap" Întrebat despre duelul "de foc" cu Craiova, Alex Pop a surprins pe toată lumea! - Antena Sport

Autorul singurului gol al meciului Dinamo – Metalul Buzău 1-0, Alex Pop (26 de ani), a surprins pe toată lumea după calificarea “câinilor” în semifinalele Cupei României.

“Nu ne dă nimeni în cap”, a răspuns Alex Pop, întrebat fiind dacă se teme de Universitatea Craiova.

“Semifinala cu Craiova va fi adevărata finală?” Răspunsul lui Alex Pop, după ce a dus-o pe Dinamo în penultimul act al Cupei României

Pop şi-a amintit că a spus, când juca la Oţelul, că semifinala cu Craiova e ca o finală şi a ajuns să piardă finala cu Corvinul, echipă din liga a 2-a, aşa că atacantul nu consideră o finală duelul cu Universitatea Craiova. A admis că duelul va fi foarte dificil, având în vedere forma şi valoarea oltenilor.

“(n.r: Ce ar fi însemnat pentru tine să marchezi două goluri în această seară?) Până la urmă, mă bucur şi pentru singurul gol marcat, pentru că a adus victoria şi calificarea. Dacă erau 2, dacă erau 3, bucuria era cu atât mai mare. Dar, până la urmă, astăzi importantă era calificarea.

(n.r: Eşti omul cu golul la nevoie pentru Dinamo. Ai adus multe puncte, ai adus şi calificarea într-un meci decisiv) Pentru asta sunt aici, pentru asta joc poziţia pe care o joc, să-mi ajut echipa de câte ori pot şi să fac diferenţa când intru.