"Nu ne dă nimeni în cap" Întrebat despre duelul "de foc" cu Craiova, Alex Pop a surprins pe toată lumea! - Antena Sport

Autorul singurului gol al meciului Dinamo – Metalul Buzău 1-0, Alex Pop (26 de ani), a surprins pe toată lumea după calificarea “câinilor” în semifinalele Cupei României.
“Nu ne dă nimeni în cap”, a răspuns Alex Pop, întrebat fiind dacă se teme de Universitatea Craiova.
“Semifinala cu Craiova va fi adevărata finală?” Răspunsul lui Alex Pop, după ce a dus-o pe Dinamo în penultimul act al Cupei României
Pop şi-a amintit că a spus, când juca la Oţelul, că semifinala cu Craiova e ca o finală şi a ajuns să piardă finala cu Corvinul, echipă din liga a 2-a, aşa că atacantul nu consideră o finală duelul cu Universitatea Craiova. A admis că duelul va fi foarte dificil, având în vedere forma şi valoarea oltenilor.
“(n.r: Ce ar fi însemnat pentru tine să marchezi două goluri în această seară?) Până la urmă, mă bucur şi pentru singurul gol marcat, pentru că a adus victoria şi calificarea. Dacă erau 2, dacă erau 3, bucuria era cu atât mai mare. Dar, până la urmă, astăzi importantă era calificarea.
(n.r: Eşti omul cu golul la nevoie pentru Dinamo. Ai adus multe puncte, ai adus şi calificarea într-un meci decisiv) Pentru asta sunt aici, pentru asta joc poziţia pe care o joc, să-mi ajut echipa de câte ori pot şi să fac diferenţa când intru.
(n.r: Consideri că ar trebui să ţi se ofere şanse mai multe, nu doar să intri la nevoie, aşa, de ajutor?) Nu vreau să vorbesc despre asta, nu e treaba mea. Până la urmă, treaba mea e să dau 100%, oricâte minute mi se oferă. Mai departe, care sunt ideile şi planurile staff-ului tehnic, ei ştiu mai bine ce e mai bine pentru echipă.
“În campionat suntem un pic datori faţă de suporterii noştri”
(n.r: Poate însemna meciul cu CFR Cluj o recapitulare importantă pentru play-off?) Da, pentru că în campionat suntem un pic datori faţă de suporterii noştri, având în vedere ultimele rezultate. Ne dorim să încheiem sezonul regular cu capul sus, cu o victorie şi să ţinem acolo, aproape de primul loc.
(n.r: Semifinala voastră va fi adevărata finală?) Am spus la fel şi când eram la Galaţi, acum doi ani, şi am jucat, cred, tot cu Craiova în semifinală şi pe urmă am întâlnit Corvinul în finală. Am spus că semifinala e ca o finală pentru noi, am ajuns în finală şi am pierdut finala. Nu cred că e ca o finală, fiecare meci are miza lui şi importanţa lui şi niciun meci nu seamănă cu celălalt. Va trebui tratat fiecare meci, în parte, la maximum.
Nu mă sperie Craiova. Traversează o formă bună, sunt o echipă bună, cu jucători de calitate, asta e clar, dar nu ne sperie. Până la urmă, nu ne dă nimeni în cap, mergem, jucăm fotbal. Pentru asta suntem plătiţi, să jucăm fotbal şi să nu ne fie frică.
(n.r: Vă gândiţi la event?) Clar. Cât timp eşti angrenat în ambele competiţii, ar fi absurd să spun că nu ne dorim”, a declarat Alex Pop la zona mixtă.
