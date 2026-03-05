Florentin Puiu, reacţie uluitoare după ce era să îi dea gol de la centrul terenului lui Dinamo! - Antena Sport

Florentin Puiu (22 de ani), mijlocaş al lui Metalul Buzău, a fost la un pas să îi dea gol de la centrul terenului lui Dinamo în ultimul sfert al Cupei României. În minutul 72, Puiu l-a văzut ieşit din poartă pe Roşca, a trimis un balon de la circa 40 de metri, care a prins spaţiul porţii, dar Roşca s-a repliat şi a respins în corner.
După meci, Puiu a explicat şi acea fază, dar a făcut o declaraţie uluitoare. El a spus că, în afară de gol, Dinamo nu a mai avut nicio ocazie, în condiţiile în care “câinii” au avut două bare în repriza a doua, prin Danny Armstrong (minutul 55) şi Alex Pop (minutul 79).
“(n.r: Era golul secolului. Cum ar fi fost să înscrii de la jumătatea terenului?) Da, cum ar fi fost? Era bucurie maximă. Am văzut şi eu portarul ieşit şi mi-am încercat şansa.
Nu am avut nimic de pierdut astăzi. Presiunea era pe Dinamo, noi aveam doar de câştigat. Am vrut să demonstrăm că ne putem bate cu orice adversar.
Neşansa… noi am ratat câteva ocazii, Dinamo a avut una, a marcat. Aici s-a făcut diferenţa.
Bine, Dinamo este o echipă foarte bună, este un brand, până la urmă. E o echipă care se bate la câştigarea campionatului. Nivelul, mult mai ridicat decât în liga a 2-a.
Am încercat să prindem play-off-ul, din păcate n-am reuşit, ne-am încurcat în ultimele două etape. Sperăm să fie un restart pentru noi şi să începem să facem puncte.
(n.r: Nu te-au întrebat cei de la Dinamo dacă vrei să vii la ei?) Nu, nu m-a întrebat nimeni nimic. Deocamdată sunt aici, încerc să-mi fac treaba şi, când mi se oferă şansa, să profit.
(n.r: Colegul tău, Robu, ce crezi, ar putea face faţă la Dinamo, este dorit) Robu este un băiat foarte bun, muncitor, serios şi eu cred că oricând poate face pasul, nu neapărat la Dinamo, la orice echipă”, a declarat Florentin Puiu la zona mixtă, după Dinamo – Metalul Buzău 1-0.
Dinamo – Metalul Buzău 1-0. “Câinii” s-au calificat cu emoţii în semifinalele Cupei României, unde vor întâlni Craiova!
Dinamo a învins-o la limită, cu 1-0, pe Metalul Buzău, echipă din liga a doua, în ultimul sfert de finală al Cupei României. Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 26 de Alex Pop, cu o lovitură superbă de cap, după o centrare excelentă a lui Raul Opruţ. Anterior, buzoienii au avut o bară, în minutul 16, prin Valentin Dumitrache, jucător împrumutat chiar de la Dinamo.
“Câinii” au avut două bare în a doua repriză, prin Danny Armstrong (min. 55) şi Alex Pop (min. 79). Echipa lui Kopic s-a calificat cu emoţii în semifinalele Cupei României, acolo unde o va întâlni pe Universitatea Craiova.
