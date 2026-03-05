Florentin Puiu, reacţie uluitoare după ce era să îi dea gol de la centrul terenului lui Dinamo! - Antena Sport

Florentin Puiu (22 de ani), mijlocaş al lui Metalul Buzău, a fost la un pas să îi dea gol de la centrul terenului lui Dinamo în ultimul sfert al Cupei României. În minutul 72, Puiu l-a văzut ieşit din poartă pe Roşca, a trimis un balon de la circa 40 de metri, care a prins spaţiul porţii, dar Roşca s-a repliat şi a respins în corner.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După meci, Puiu a explicat şi acea fază, dar a făcut o declaraţie uluitoare. El a spus că, în afară de gol, Dinamo nu a mai avut nicio ocazie, în condiţiile în care “câinii” au avut două bare în repriza a doua, prin Danny Armstrong (minutul 55) şi Alex Pop (minutul 79).

Florentin Puiu, declaraţie uluitoare după ce era să-i dea gol de la centrul terenului lui Dinamo! A spus că jucătorii lui Kopic au marcat din singura ocazie, dar “câinii” au avut două bare în repriza secundă!

“(n.r: Era golul secolului. Cum ar fi fost să înscrii de la jumătatea terenului?) Da, cum ar fi fost? Era bucurie maximă. Am văzut şi eu portarul ieşit şi mi-am încercat şansa.

Nu am avut nimic de pierdut astăzi. Presiunea era pe Dinamo, noi aveam doar de câştigat. Am vrut să demonstrăm că ne putem bate cu orice adversar.

Neşansa… noi am ratat câteva ocazii, Dinamo a avut una, a marcat. Aici s-a făcut diferenţa.