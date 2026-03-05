Dinamo - Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Zeljko Kopic "trage cortina" peste sferturile Cupei României. Echipele de start - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo – Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Zeljko Kopic “trage cortina” peste sferturile Cupei României. Echipele de start

5 martie 2026, 18:40

Dinamo - Metalul Buzău / Colaj Sport Pictures

Dinamo și Metalul Buzău se întâlnesc în această seară pe Arcul de Triumf în ultimul meci care se dispută în sferturile de finală ale Cupei României. Alb-roșiii vin după două eșecuri consecutive și își doresc cu siguranță să revină pe trendul victoriilor cu un succes contra divizionarei secunde, care e una dintre surprizele acestei competiții.

Duelul din Cupa României dintre Dinamo și Metalul Buzău se va disputa astăzi de la ora 20:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Echipele de start:

Dinamo: Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Oprut – Cîrjan, Gnahore, C. Mihai – Soro, A. Pop, Armstrong
Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu
Antrenor: Zeljko Kopic

Metalul Buzău: R. Stoian – R. Radu, Parfeon, Cimpoeșu, Juncănaru – Opaiț, Borțoneanu, Tudorică, Milea – V. Robu, Dumitrache
Rezerve: I. Dinu, Stacovici, Băncilă, C. Dumitru, D. Oprea, Hanada, A. Moldovan, Puiu, Kudelkins
Antrenor: Valentin Stan

Formația antrenată de Zeljko Kopic a ajuns în această fază a competiției după ce a încheiat pe locul 1 Grupa D, cu șapte puncte adunate după cele trei meciuri. Alb-roșiii au câștigat cu CS Dinamo și Hermannstadt și au făcut egal cu Farul.

Totuși, situația de la club nu e deloc una “roz”, ținând cont că recent a înregistrat primele înfrângeri consecutive din această stagiune. După eșecurile cu Rapid și FC Argeș din campionat, fanii lui Dinamo speră să își vadă echipa din nou câștigând, iar adversarul pare accesibil.

Metalul Buzău se află pe locul 9 în Liga a 2-a și nu mai are șanse la accederea în play-off, după ce a înregistrat trei eșecuri consecutive în competiția internă. În schimb, în Cupa României, formația antrenată de Valentin Stan a fost o surpriză plăcută.

În Grupa C, buzoienii au terminat pe locul 2 după ce au adunat șase puncte, cu unul mai puțin decât liderul “U” Cluj. Bilanțul echipei a fost de două victorii, cu Sporting Liești și Sepsi, plus un eșec cu echipa lui Bergodi.

Câștigătoarea meciului dintre Dinamo și Metalul Buzău o va întâlni în semifinale pe Universitatea Craiova, după ce oltenii s-au impus cu 3-1 contra lui CFR Cluj.

Echipele probabile la Dinamo – Metalul Buzău

Dinamo: Roșca – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Mihai, Gnahore – Armstrong, Cîrjan, Musi – Soro

Rezerve: Epassy, Duțu, Toader, Țicu, Sivi, Milanov, Târbă, Mazilu, Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Metalul Buzău: R. Stoian – Opaiț, Cimpoeșu, Parfeon, R. Radu – Tudor, Borțoneanun, Tudorică, Milea – Robu, Dumitrache

Rezerve: Dinu, Juncănaru, Hanada, Oprea, Moldovan, Nică, Băncilă, Stancovici, Gavri

Antrenor: Valentin Stan

