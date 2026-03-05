Dinamo - Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00). Zeljko Kopic "trage cortina" peste sferturile Cupei României. Echipele de start - Antena Sport

Dinamo și Metalul Buzău se întâlnesc în această seară pe Arcul de Triumf în ultimul meci care se dispută în sferturile de finală ale Cupei României. Alb-roșiii vin după două eșecuri consecutive și își doresc cu siguranță să revină pe trendul victoriilor cu un succes contra divizionarei secunde, care e una dintre surprizele acestei competiții.

Duelul din Cupa României dintre Dinamo și Metalul Buzău se va disputa astăzi de la ora 20:00 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Dinamo – Metalul Buzău LIVE TEXT (20:00)

Echipele de start:

Dinamo: Roșca – Sivis, Boateng, Stoinov, Oprut – Cîrjan, Gnahore, C. Mihai – Soro, A. Pop, Armstrong

Rezerve: Epassy, Musi, Milanov, Mazilu, Tarbă, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu

Antrenor: Zeljko Kopic

Metalul Buzău: R. Stoian – R. Radu, Parfeon, Cimpoeșu, Juncănaru – Opaiț, Borțoneanu, Tudorică, Milea – V. Robu, Dumitrache

Rezerve: I. Dinu, Stacovici, Băncilă, C. Dumitru, D. Oprea, Hanada, A. Moldovan, Puiu, Kudelkins

Antrenor: Valentin Stan

Formația antrenată de Zeljko Kopic a ajuns în această fază a competiției după ce a încheiat pe locul 1 Grupa D, cu șapte puncte adunate după cele trei meciuri. Alb-roșiii au câștigat cu CS Dinamo și Hermannstadt și au făcut egal cu Farul.