Gigi Becali l-a făcut praf de Dennis Man: "Cine e Parma? Ce să faci cu Man?" - Antena Sport

Gigi Becali l-a făcut praf de Dennis Man, unul dintre jucătorii echipei naţionale despre care avea dorinţa să ajungă la un nivel mai înalt. Plecat în iarna lui 2021 de la FCSB pentru 11 milioane de euro, internaţionalul de 25 de ani e cotat acum la 10 milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Becali avea aşteptări mai mari de la fostul său jucător şi susţine că singurii fotbalişti adevăraţi din lotul lăsat de Edi Iordănescu sunt Radu Drăguşin şi Nicolae Stanciu.

Gigi Becali l-a făcut praf de Dennis Man: „Cine e Parma? Ce să faci cu Man?”

„Drăguşin, să zicem că ar fi. Man e 11 milioane, nu e 30. Ce să faci cu Man? Stanciu, e adevărat, e un jucător complet. În rest, avem noi jucători de 20-30 de milioane? Să joace la Parma, cine e Parma?

Dacă are 26 de ani, aia e valoarea lui (n.r.: a lui Dennis Man), 10-15. El trebuia, când a plecat, să crească mult mai mult. El atât are creştere, e serios, are viaţă sportivă. Are valoarea lui, dar de atât”, a spus Becali, citat de primasport.ro.

Giovanni Becali, ultimele detalii despre viitorul lui Dennis Man

Giovanni Becali a dat ultimele detalii despre viitorul lui Dennis Man! Impresarul a făcut dezvăluiri legate de echipa la care românul va juca, în noul sezon.