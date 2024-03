Ianis Hagi a anunţat unde vrea să joace în sezonul următor: "Voi arăta tuturor cine sunt"! - Antena Sport

Reclamă

Simt că este campionatul în care pot avea cel mai mare succes și în care îmi pot arăta toate calitățile. Este liga pe care am urmărit-o de când eram copil și a fost mereu visul meu să fiu aici. Sunt aici acum și vreau să fiu aici mult timp!

(n.r. Te vezi aici în viitor, peste un an?) Da, sunt acolo unde vreau să fiu. Este fotbalul în care vreau să cresc, este fotbalul care cred că poate debloca versiunea mea cea mai bună. Sunt aici de doar 6-7 luni și deja simt că sunt un jucător mai bun, cresc în fiecare zi, la antrenamente și la jocuri. Simt că progresez în fiecare zi și cred că în viitorul apropiat voi arăta tuturor cine sunt”, a declarat Ianis Hagi într-un interviu pentru Marca.

Călcâie, loburi şi goluri spectaculoase! Ianis Hagi, Denis Alibec şi Mihăilă au făcut show total la antrenamentul naţionalei

Călcâie, loburi şi goluri spectaculoase au reuşit „tricolorii” în jocul-şcoală intens din cantonamentul de la Mogoşoaia. Ianis Hagi, Denis Alibec şi Mihăilă au făcut show total la antrenamentul naţionalei.

Ianis Hagi a fost printre cei mai activi jucători ai naţionalei. Fiul lui Gică Hagi a marcat mai multe goluri şi a reuşit driblinguri spectaculoase.

Unul dintre acestea a fost cu călcâiul. Şi Denis Alibec a încercat să marcheze cu călcâiul în miuţa 5 la 5. Imaginile video de la antrenamentul naţionalei au fost publicate pe contul de YouTube al naţionalei.

Valentin Mihăilă a avut şi el o acţiune spectaculoasă în jocul-şcoală. El a luat o acţiune pe cont propriu, a driblat doi adversari şi a finalizat superb, cu lob. Din păcate pentru el, mingea a trecut puţin pe lângă poartă. Lotul României pentru dubla cu Irlanda de Nord şi Columbia Lotul României pentru dubla cu Irlanda de Nord şi Columbia a apărut sâmbătă, la ora 13:00, pe site-ul frf.ro. Iată cum arată acesta: PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0); FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0); MIJLOCAȘI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ȘUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1); ATACANȚI

Columbia – România e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Meciul Columbia – România, programat marţi, 26 martie 2024, la ora 21:30, se va vedea exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Meciul se va disputa la Madrid, pe stadionul Cívitas Metropolitano. E de aşteptat ca românii din Spania să susţină frenetic naţionala.

Înainte de meciul împotriva Columbiei, „tricolorii” vor disputa primul meci de după România – Elveţia 1-0 împotriva Irlandei de Nord, vinerea aceasta, de la 21:45.

