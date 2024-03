Călcâie, loburi şi goluri spectaculoase! Ianis Hagi, Denis Alibec şi Mihăilă au făcut show total la antrenamentul naţionalei - Antena Sport

„Am un an al cifrelor foarte bun. Mi-am ajutat echipa cu multe goluri şi pase de gol. Mă bucură acest fapt. Finalul perfect de sezon ar fi să câştig campionatul şi să ajung într-o semifinală de EURO. Este presiune la EURO. Nu cred că s-a schimbat. L-am cunoscut la Mediaş, e la fel din prima zi. Îşi doreşte şi munceşte foarte mult pentru a-şi realiza visul. Cred că factorul principal a fost grupul.

Suntem aceeaşi jucători de la convocare la convocarea şi ne-a unit mai mult. Trebuie să fie un prim pas. Ştiam că am avut două turnee finale de U21 , ştiam că vor veni aceste generaţii din spate. Din Nicolae Stanciu aş lua calitatea de lider şi din Drăguşin aş lua ambiţia lui. Nu vreau să mă gândesc la startul sezonului viitor. Am o treabă de terminat la club şi acum am două meciuri la naţională şi trebuie să ne pregătim cât mai bine pentru EURO”, a spus Darius Olaru într-un interviu acordat FRF TV.

Lotul României pentru dubla cu Irlanda de Nord şi Columbia

Lotul României pentru dubla cu Irlanda de Nord şi Columbia a apărut sâmbătă, la ora 13:00, pe site-ul frf.ro. Iată cum arată acesta:

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 9/0), Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 19/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 15/1), Cristian MANEA (CFR Cluj, 24/2), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 4/0), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 25/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 13/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 25/2), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 14/0);

MIJLOCAȘI

Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 66/14), Marius MARIN (Pisa | Italia, 15/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 35/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 52/3), Olimpiu MORUȚAN (Ankaragucu | Turcia, 14/1), Darius OLARU (FCSB, 15/0), Adrian ȘUT (FCSB, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 20/6), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 17/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 31/4), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 8/2), Florinel COMAN (FCSB, 12/1);

ATACANȚI

George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 40/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 36/5), Florin TĂNASE (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 17/2).