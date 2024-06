Ianis Hagi, anunț despre viitorul său după 0-0 cu Bulgaria! Ce se întâmplă după împrumutul la Alaves - Antena Sport

Ianis Hagi, anunț important despre viitorul său după 0-0 cu Bulgaria! Ianis Hagi / AS.ro Ianis Hagi, anunț despre viitorul său după 0-0 cu Bulgaria! De asemenea, a vorbit și despre prestația echipei naționale, de la partida cu selecționata țării vecine. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Partida dintre România și Bulgaria s-a jucat pe Stadionul „Steaua” și s-a încheiat cu scorul de 0-0. Ultimul test al tricolorilor, înainte de EURO, va fi cu Liechtenstein, pe 7 iunie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Ianis Hagi, anunț despre viitorul său după 0-0 cu Bulgaria! După meci, Ianis Hagi a transmis fapul că moralul jucătorilor nu este scăzut și că este foarte important că echipa națională e deja calificată la EURO. Totodată, „Prințul” a vorbit și despre viitorul său și a dat de înțeles că va lua o decizie după turneul final din Germania. „Important e că suntem la EURO. Am avut primul test în această seară, peste 3 zile încă un test de pregătire. Ținând cont de zilele petrecute cu echipa, este important că ne-am întâlnit, că ne-am pregătit împreună, că toată lumea a ieșit sănătoasă de pe teren. Astea sunt semne foarte pozitive pentru noi, e concentrare maximă pentru EURO. Nu ne e teamă de accidentări, în fotbal nu sunt controlabile. Poți să faci o prevenție, fiecare își cunoaște lipsurile în corp. Avem un staff medical incredibil, care lucrează și atunci când suntem la echipele de club. Avem tot ce ne trebuie. Dar dacă Dumnezeu vrea, se întâmplă. Reclamă

E important că suntem sănătoși și să mergem la turneul final din Germania. Așteptăm lumea la EURO, să ne susțină necondiționat. Suntem pregătiți să ținem steagul cât mai sus. Asta vrem și noi și publicul. Concentrarea țării este pe Campionatul European.

Eu mă simt cel mai bine în mijlocul terenului. Totuși, performanțele mele în străinătate sunt în bandă. Sunt un jucător polivalent, am jucat pe toate pozițiile. Când am plecat la Rangers, Steven Gerrard m-a ajutat să joc ți poziția de inter, am capacitatea de efort destul de mare, dar atât timp cât sunt pe teren, sunt fericit!

(n.r. Ce ne poți spune despre viitorul tău? S-a spus și despre interesul lui Galatasaray) Deocamdată mai am un an de contract cu Rangers, sincer să fiu nu am discutat nimic. Am câteva săptămâni, sperăm să rămânem în Germania.

(n.r. cum ar fi să rămâi în Germania și de ziua nunții?) Dacă așa vrea fotbalul, nu e o problemă. Să dea Domnul să am problema asta! (n.r. cât de mult a contat suținerea lui Gică Hagi din tribune?) A contat, pentru un copil, să știi că îți permiți să ai familia lângă tine la succese și că îți permiți să îi plimbi prin lume.. să te vadă.. Așa cum și colegii mei sunt mândri de familiile lor, așa sunt și eu de familia mea”, a spus Ianis Hagi, în exclusivitate pentru AntenaSport. România – Bulgaria 0-0 Partida dintre România și Bulgaria s-a încheiat cu scorul de 0-0 și a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. A fost primul test al tricolorilor lui Edi Iordănescu, înainte de EURO 2024. Pentru naționala României urmează amicalul cu Liechtenstein, de pe 7 iunie, care va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY de la ora 21:00. În partida de pe stadionul Steaua, cea mai mare ocazie a României a fost din lovitură de la 11 metri. Totuși, Dennis Man nu a reușit să trimită mingea în poartă. Finalul partidei a fost dominat de naționala Bulgariei, însă nici jucătorii lui Ilian Iliev nu a reușit să trimită balonul în poartă. Astfel, partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Cum au arătat echipele de start în România – Bulgaria: ROMÂNIA (4-3-3): Niță – Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Mihăilă, Drăguș, Man

Rezerve: Moldovan, Târnovanu, Sava, Nedelcearu, Sorescu, Cicâldău, Pușcaș, Hagi, Șut, Coman, Olaru, Mogoș, Grameni, Racovițan, Bîrligea

Selecționer: Edi Iordănescu BULGARIA (4-3-3): Dyulgerov – Turitsov, Atanasov, A. Petkov, H. Petrov – M. Petkov, Krastev, Kostadinov – Despodov, Kolev, Panayotov

Rezerve: Mitov, Vutsov – Tombak, Lyaskov, Lyaskov, Kirilov, G. Minchev, Rusev, S. Petrov, M. Minchev, I. Iliev, Yusein, Popov

Selecționer: Ilian Iliev