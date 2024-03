Ianis Hagi, interviu în Marca! Ce a spus despre Gică Hagi, Edi Iordănescu şi Steven Gerrard: "Mă împinge la limită" - Antena Sport

Ianis Hagi, interviu în cunoscuta publicaţie sportivă Marca

Internaţionalul român a vorbit despre tatăl lui, Gică Hagi, dar şi despre Edi Iordănescu şi Steven Gerrard

Ianis Hagi a dat un interviu în Marca. Fiul lui Gică Hagi a vorbit, printre altele, despre tatăl lui, despre Edi Iordănescu şi despre Steven Gerrard.

Ianis Hagi a mărturisit că numele Hagi îl împinge la limită în fiecare zi. El i-a lăudat pe Edi Iordănescu şi pe Steven Gerrard, fostul lui antrenor de la Rangers.

Ianis Hagi, interviu în Marca! Ce a spus despre Gică Hagi, Edi Iordănescu şi Steven Gerrard: „Mă împinge la limită”

„(n.r. Și ce ne poţi spune despre Edward Iordănescu, selecționerul naționalei tale? Care este relația ta cu el?) A știut să înțeleagă cum să treacă de la generația anterioară la cea nouă și a știut foarte bine să o gestioneze. Ne-a făcut să jucăm foarte bine și să câștigăm încredere. A fost o mare provocare pentru el, pentru că eram tineri, dar am confirmat performanțele bune pe care le-am făcut cu echipa sub 21 de ani și am avut încredere să urcăm la echipa de seniori și să evoluăm destul de bine.