Impresarul lui Joao Felix pregăteşte transferul stelar al lui Denis Drăguş: "Mă ocup de el în vara asta!" - Antena Sport

A venit impresarul lui Joao Felix la meciul României cu Irlanda de Nord să-l vadă pe Drăguș. L-a văzut, s-a încălzit extraordinar de bine (n.r – Drăguș nu a jucat deloc). A venit degeaba, dar acum o să-l vadă în Spania.

Impresarul lui Joao Felix m-a sunat și mi-a spus că sunt două cluburi din Bundesliga și trei din Portugalia care sunt interesate de Drăguș. A venit să-l vadă și el personal. Cluburile respective vor fi la meciul de acum din Spania (n.r – contra Columbiei).

Când cluburile deja te sună, nu mai este un interes fictiv sau că ai fi doar pe o listă. Eu am fost sunat de anumiți președinți de la cluburile respective. Deja se interesează de sume.

Drăguș e împrumutat în Turcia și mai are un an cu Standard, revine în vară. Am vorbit cu cei de la 777 (n.r – 777 Partners, compania americană care deține clubul Standard Liege), am aflat prețul pe care l-ar lăsa să plece. Este un preț un pic piperat, având în vedere că e în ultimul an de contract, dar eu zic că Denis merită toți banii care se cer pe el. E într-o formă bună, sper ca mâine să joace și la națională, are 11 goluri date, are pase de gol”, a spus Florin Mnaea la digisport.ro.

Atacantul de care se teme Radu Drăgușin, înainte de România – Columbia

El este atacantul de care se teme Radu Drăgușin, înainte de România – Columbia. Fundașul echipei naționale a vorbit despre cel mai dificil adversar pe care îl va avea la partida de la Madrid.

Meciul dintre România și Columbia este programat pe data de 26 martie, de la ora 21:30. Partida se va juca la Madrid, pe stadionul lui Atletico, și va fi în direct pe Antena 1 și în AntenaPLAY. „Este un amical care ne va folosi foarte mult. Un meci împotriva unui adversar foarte puternic, în formă, cu jucători valoroși. Acest meci ne va da foarte multe repere despre cum va fi la EURO. Este cea mai în formă națională din lume, 20 de meciuri fără înfrângere. Va fi un meci foarte puternic, la un nivel foarte bun. Nu contează cum vom marca, contează doar să câștigăm meciul. (n.r. despre Anghel Iordănescu și Mircea Lucescu) Au venit cu noi, este un sentiment incredibil să îi avem lângă noi. Simpla lor prezență este o motivație în plus. Este important să joc cât mai mult în aceste două meciuri. În primul am jucat 90 de minute, acum sper să joc la fel. Este important să am meciuri în picioare. (n.r. despre EURO) Personal, prefer să ies din grupe. Nu contează împotriva cui jucăm. (n.r. despre Luis Diaz) Este cel mai în formă jucător al lor. Ne poate pune cele mai multe probleme. Dar pentru noi este un lucru bun, ne va oferi un test, cu adevărat, puternic. Simțim și suportul fanilor. Este o senzație incredibilă când știi că și în deplasare ai aproape 20.000 de oameni care vin să te susțină. E o responsabilitate foarte mare”, a spus Radu Drăgușin, la conferința de presă. Reclamă

