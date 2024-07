Mircea Lucescu ştie ce trebuie să se întâmple după eliminarea României de la EURO 2024: "Jucătorii noştri trebuie să înţeleagă" - Antena Sport

Mircea Lucescu ştie ce trebuie să se întâmple după eliminarea României de la EURO 2024. Tricolorii s-au oprit în optimile de finală de la Campionatul European din Germania, după victoria Olandei cu 3-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a fost prezent la duelul care a avut loc pe stadionul lui Bayern Munchen şi a tras concluziile după acest turneu final.

Mircea Lucescu ştie ce trebuie să se întâmple după eliminarea României de la EURO 2024: „Jucătorii noştri trebuie să înţeleagă”

Antrenorul de 78 de ani este de părere că diferenţa de experienţă şi-a spus cuvântul în meciul cu Olanda. Cu toate acestea, Lucescu i-a felicitat pe tricolori pentru parcursul la turneul final şi speră că acesta este doar începutul pentru naţionala României şi pentru fotbalul românesc. De asemenea, el le-a transmis jucătorilor români că trebuie să înţeleagă că pot fi competitivi la cel mai înalt nivel:

„A fost o aventură care a luat sfârșit. Ar trebui să eliminăm acest meci din analiza noastră, pentru că trebuie să știm de unde am plecat și unde am ajuns. Am plecat dintr-un moment foarte delicat al fotbalului nostru, unde nu mai obțineam rezultate. Publicul a fost extraordinar și merită toate aprecierile noastre și băieții ar trebui să le mulțumească cum am văzut că au și făcut-o.

Este imposibil să treci peste niște momente. În viață nu poți să treci oricum, trebuie să câștigi permanent experiență. Ca stare generală, acesta campionat este un câștig. Fotbalul a scos România în Europa și a dat o altă imagine, total diferită de ce încercau unii să arate. E un lucru important.