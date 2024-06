Nicolae Stanciu nu a uitat de critici după victoria fantastică împotriva Ucrainei: "Nu ne mai jigniţi" - Antena Sport

„De zece ani v-am obişnuit cam prost în condiţiile în care sunt în România. Nu avem nimic, niciun fotbal. Ce performanţă a făcut vreo echipă în România? Merităm să ne faceţi statuie pentru ce am făcut noi, având în vedere condiţiile din România. Rezultatele cântă cu noi. Se duce fotbalul românesc. Se duce. Zero. În doi-trei ani, zero”, spunea Hagi în 1998.

„O echipă uluitoare” Gazzetta dello Sport, elogii pentru tricolori după România – Ucraina 3-0: „Avertisment pentru Belgia”

Gazzetta dello Sport a transmis elogii pentru tricolori după România – Ucraina 3-0. Cunoscuta publicaţie italiană a lăudat naţionala lui Edi Iordănescu.

Tricolorii au reuşit o victorie cu un scor neverosimil, iar Gazzetta dello Sport a numit drept „o echipă uluitoare” naţionala României.

“Debut grozav pentru România, care a marcat hat-trick-ul împotriva unei Ucraine de nerecunoscut și a făcut un pas spre optimile de finală. Stanciu, Răzvan Marin și Drăguș au obținut un succes meritat.

Grație unei mari organizări și individualității, au învins un adversar de nerecunoscut a cărui apărare se scurgea pe toate părțile. Protagonistul, pe partea negativă, este portarul Lunin, dar nici colegii săi nu au strălucit la idei și hotărâre, sub privirile președintelui federal Shevchenko.

România trimite un avertisment Belgiei ca următor adversar din grupă, pentru Ucraina următorul meci împotriva Slovaciei lui Francesco Calzona are deja savoarea unei ultime soluții“, au scris jurnaliştii publicaţiei Gazzetta dello Sport după România – Ucraina 3-0.

România – Ucraina 3-0

Naţionala României a început cu o victorie categorică parcursul la Campionatul European din Germania, scor 3-0 cu Ucraina, la Munchen, în grupa E. Victoria vine la o zi după ce selecţionerul Edward Iordănescu a împlinit 46 de ani. Tricolorii au fost susţinuţi din tribune de zeci de mii de suporteri.