Radu Drăguşin, încrezător înainte de EURO 2024: "Suntem mai uniţi ca niciodată". Fundaşul, dat pe spate de fanii români - Antena Sport

Radu Drăguşin este încrezător înainte de EURO 2024. „Tricolorii” au ajuns luni seară în Germania, la Würzburg, acolo unde România are cantonamentul. Primul meci al echipei naţionale va avea loc pe 17 iunie, cu Ucraina, la Munchen.

Radu Drăguşin, fundaşul celor de la Tottenham, a vorbit la prima conferinţă de presă a „tricolorilor” din Germania despre meciul cu Ucraina. Tot marţi, jucătorii lui Edi Iordănescu au programat şi primul antrenament la Würzburg.

Radu Drăguşin, încrezător înainte de EURO 2024: „Suntem mai uniţi ca niciodată”. Fundaşul lui Tottenham, dat pe spate de fani

Acolo, sute de români au venit pentru a urmări antrenamentul tricolorilor şi pentru a-i încuraja înaintea primului meci de la EURO 2024.

Radu Drăguşin, fundaşul naţionalei României şi al celor de la Tottenham, a fost impresionat de numărul foarte mare de fani prezenţi la Würzburg.

„Este mult entuziam printre noi, am văzut cum ne-au primit oamenii, hotelul cum este decorat, oamenii care ne-au aşteptat. Este un sentiment de mândrie, ne-am dorit şi am muncit pentru acest lucru. Starea de spirit nu s-a schimbat, nici măcar după cele două amicale. Sper să-mi ajut echipa şi colegii. Cum ne apărăm la Tottenham este diferit faţă de felul în care ne apărăm la naţională. Dar când te mulezi pe cererile antrenorului, devii un jucător mai bun. Obiectivul nostru este să trecem de această grupă, cred că îl putem atinge. Noi mereu am fost „underdog”, ca să zic aşa, majortatea nu a crezut că putem face ceva, dar trebuie să avem încredere că putem face un European bun. Pot spune că starea de spirit este excelentă, suntem mai uniţi ca niciodată. Aceste amicale ne-au dat multe răspunsuri. Vom studia foarte bine Ucraina şi vom face un plan de a câştiga meciul.