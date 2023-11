Răzvan Burleanu a plâns după calificarea României la EURO 2024. Ce a spus despre viitorul lui Edi Iordănescu - Antena Sport

„Eu am promis din prima zi când am venit că voi califica naţionala la EURO şi am făcut-o. Meritele sunt în proporţie de 95% ale băieţilor. Restul de 5% le împărţim noi, cei care am fost lângă ei. Ce am promis, am livrat. Acum, promit că vom pregăti foarte bine aceste rupean, din toate punctele de vedere.

Am convingerea că dacă acum câteva zile echipa a trecut la alt nivel faţă de perioada Nations League, în această perioadă vom face trecerea la alt nivel, nivel ce ne va ajuta să facem o figură frumoasă la European, să aducem mulţi români. Nu mă gândesc atât de departe, mă gândesc la European. Ce va fi după European, îţi dau cuvântul meu de onoare că nu ştiu”, a spus Edi Iordănescu.