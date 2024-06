România – Belgia, la EURO 2024 | Selecţionerul Belgiei, de 7 ori mai bine plătit decât Edi Iordănescu! Salariile avute de cei doi - Antena Sport

România – Belgia, la EURO 2024 | Selecţionerul Belgiei este de 7 ori mai bine plătit decât Edi Iordănescu! Domenico Tedesco (38 de ani) şi Edi Iordănescu (46 de ani) sunt unii dintre cei mai tineri selecţioneri de la EURO 2024.

Domenico Tedesco are un salariu de 1.5 milioane de euro pe an. Edi Iordănescu are un salariu de doar 240.000 de euro pe an. În cazul în care Edi Iordănescu va semna prelungirea contractului cu FRF, el va avea o remuneraţie majorată consistent.

România – Belgia, la EURO 2024 | Selecţionerul Belgiei, de 7 ori mai bine plătit decât Edi Iordănescu! Salariile avute de cei doi

Salariile selecționerilor de la EURO 2024:

Gareth Southgate (Anglia) – 5.800.000 €

Julian Nagelsmann (Germania) – 4.800.000 €

Roberto Martínez (Portugalia) – 4.000.000 €

Didier Deschamps (Franța) – 3.800.000 €

Louis van Gaal (Țările de Jos) – 3.000.000 €

Luciano Spaletti (Italia) – 3.000.000 €

Vicenzo Montella (Turcia) – 1.800.000 €

Murat Yakin (Elveția) – 1.600.000 €

Ralf Rangnick (Austria) -1.500.000 €

Domenico Tedesco (Belgia) – 1.500.000 €

Zlatko Dalić (Croația) – 1.500.000 €

Dragan Stojković (Serbia) – 1.400.000 €

Luis de la Fuente (Spania) – 1.250.000 €

Serhiy Rebrov (Ucraina) – 1.250.000 €

Kasper Hjulmand (Danemarca) – 1.150.000 €

Sylvinho (Albania) – 750.000 €

Michal Probierz (Polonia) – 560.000 €

Steve Clark (Scoația) – 550.000 €

Francesco Calzona (Slovacia) – 540.000 €

Marco Rossi (Ungaria) – 300.000 €

Matjaž Kek (Slovenia) – 300.000 €

Ivan Hašek (Cehia) – 250.000 €

Edward Iordănescu (România) – 240.000 €

Willy Sagnol (Georgia) – 200.000 €

Belgia are şi unul dintre jucătorii cel mai bine plătiţi de la EURO 2024. Este vorba despre Kevin De Bruyne, care are un salariu de 19,2 milioane de lire sterline pe an (22,7 milioane de euro pe an).

Mircea Rednic a anunţat ce ne aşteaptă în duelul crucial cu „Diavolii Roşii”

Mircea Rednic, cunoscător al fotbalului belgian, a anunţat ce ne aşteaptă în meciul cu Belgia de la EURO 2024, ce va avea loc sâmbătă seară, de la ora 22:00, live text pe as.ro.