Vali Creţu vrea să meargă la World Cup 2026: "Merit să fiu la naţională". Mesaj categoric pentru Mircea Lucescu: "Zi de zi voi munci" - Antena Sport

Vali Creţu a avut un an 2024 peste aşteptări, iar prestaţiile bune de la FCSB îl fac să viseze la o convocare la echipa naţională a României. Tricolorii tocmai şi-au aflat adversarele din preliminariile World Cup 2026, iar România speră să revină la un turneu final de Campionat Mondial pentru prima oară din 1998.

România face parte din Grupa H, alături de Austria, Bosnia, Cipru şi San Marino. Primul meci din noua campanie de calificare va avea loc în martie, contra Bosniei, pe teren propriu. World Cup 2026 şi World Cup 2030 se vor vedea exclusiv în Universul Antena.

Vali Creţu vrea la echipa naţională a României! Fundaşul de la FCSB visează la World Cup 2026: „Sunt o persoană foarte sinceră”

Prezent la Gala AFAN, Vali Creţu nu s-a ferit şi a dezvăluit că vrea să ajungă la echipa naţională. Fundaşul celor de la FCSB este de părere că merită să fie convocat de Mircea Lucescu şi că prezenţa la turneul final din 2026 ar fi un vis devenit realitate:

„Mă bucur să fiu aici, să mai iau un prmeiu. Ne bucurăm că am avut un an excelent, că şi sezonul acesta suntem bine. Sperăm ca şi la anul să fim aici, am încredere. Ştiu ce facem, ştiu cât muncim, câte sacrificii am făcut ca să ajungem aici.

Sunt mândru că i-am făcut mândri pe suporterii noștri, pe toți steliștii, mă bucur că am avut performanțe. Nu am avut niciodată atâtea meciuri și chiar îmi place. Surprinzător, mă simt foarte bine la vârsta mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu și tuturor celor care stau în spatele meu.