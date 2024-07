"Cu siguranţă aş fi fost mai bun!" Memphis Depay a răbufnit, chiar înainte de România - Olanda - Antena Sport

Memphis Depay a răbufnit, chiar înainte de România - Olanda Memphis Depay, în timpul unui meci la EURO 2024/ Profimedia Memphis Depay a răbufnit, chiar înainte de România – Olanda, partida din optimile EURO 2024. Starul olandez l-a „înţepat” pe Diego Simeone, după despărţirea din această vară de Atletico Madrid. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Memphis Depay, în vârstă de 30 de ani, a rămas liber de contract, chiar înainte de participarea la EURO 2024. Memphis Depay a răbufnit, chiar înainte de România – Olanda Memphis Depay a trimis „săgeţi” către Diego Simeone, pentru faptul că nu a primit suficiente şanse la Atletico Madrid. Acesta a transmis, la conferinţa de presă premergătoare partidei cu România, faptul că are nevoie de minute pentru a-şi demonstra calităţile. De asemenea, Depay a transmis că nu i-au fost de ajuns minutele de încălzire primite la Atletico Madrid, fiind un jucător „de explozie”. „Mi-am dorit de multe ori asta, 90 de minute. Cu siguranță aș fi fost mai bun la clubul pentru care am jucat. Corpul meu are nevoie de minute, sunt un jucător de explozie. Reclamă

Poate că ar fi fost mai bine să am mai puține minute de încălzire și mai multe de joc. Simt că mai am destule de arătat. Și de multe ori am decis meciuri în ultimele 20 de minute. E mai mult spațiu în apărarea adversă atunci”, a declarat Memphis Depay, conform mundodeportivo.com.

Memphis Depay a bifat în total 31 de meciuri la Atletico Madrid, în sezonul precedent. Acesta a reuşit să marcheze nouă goluri şi să ofere două pase decisive.

Memphis Depay, înainte de România – Olanda: „Trebuie să facem mai mult!”

Memphis Depay a vorbit înainte de România – Olanda, marele meci din optimile de finală de la EURO 2024. Depay a spus că naţionala sa trebuie să îşi îmbunătăţească jocul.

Depay a mai spus că a fost mulţumit de prestaţia sa în partida cu Austria, pe care echipa sa a pierdut-o cu Austria, scor 2-3. Olandezul Memphis Depay a declarat, înaintea confruntării de marţi cu România, din optimile de finală ale Campionatului European, că naţionala Ţărilor de Jos nu poate decât să-şi îmbunătăţească jocul după faza grupelor. „Împotriva Austriei (înfrângere cu 2-3), cred că a fost cel mai bun meci al meu la acest turneu. Dacă marchezi un gol, ai avut un meci bun. Desigur, trebuie să facem mai mult, dar eu personal am fost mulţumit de mine la ultimul meci. Mi-am câştigat duelurile. Nu am avut multe şuturi. A fost un meci dificil pentru noi ca echipă. Este dificil la cel mai înalt nivel şi poţi simţi asta. Dar cred că nu putem decât să ne îmbunătăţim jocul de aici”, a spus Depay, conform news.ro. Cu toate acestea, Depay a ajuns la 46 de goluri pentru Olanda şi este la patru lungimi de golgheterul all-time al acestei reprezentative. El ar urma să fie titularizat de selecţionerul Ronald Koeman în meciul de marţi împotriva României.