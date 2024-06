Edi Iordănescu, reacţie copleşitoare după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024: "Suntem mândri că suntem români!" - Antena Sport

Edi Iordănescu, reacţie copleşitoare după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024 Profimedia Edi Iordănescu a avut o reacţie copleşitoare după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024. Selecţionerul României a spus că este „seara României” şi că toţi trebuie să fim mândri că suntem români. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ România s-a calificat în optimile de finală de la EURO 2024, după ce a remizat cu Slovacia. Mai mult, România a câştigat grupa şi va avea o misiune mai uşoară. Edi Iordănescu, reacţie copleşitoare după ce România s-a calificat în optimi la EURO 2024 „Eu încep prin a face o reverenţă în faţa suporterilor. Ce am trăit aici, zilele acestea, trăieşti o dată în viaţă. Cred că în istoria echipei naţionale fanii nu au mai fost atât de implicaţi şi ataşaţi de echipă. Sunt mândri că sunt români. Vrem să nu îi dezamăgim şi muncim pentru asta. E momentul nostru, e seara României. Este şi ziua drapelului şi suntem mândri că suntem români”, a spus Edi Iordănescu la sport.ro. Ianis Hagi, discurs uriaş după calificarea României în optimi la EURO 2024 Ianis Hagi a avut un discurs uriaş după calificarea României în optimi la EURO 2024. România s-a calificat în optimile de finală de la EURO 2024, de pe primul loc. Naţionala lui Edi Iordănescu a remizat cu Slovacia, scor 1-1, rezultat ce a fost suficient pentru a câştiga grupa. România a profitat şi de remiza dintre Belgia şi Ucraina şi a reuşit să câştige grupa la golaveraj. Răzvan Marin a transformat penalty-ul obţinut de Ianis Hagi şi a adus calificarea istorică a României. La finalul partidei, Ianis Hagi a avut un discurs emoţionant. Reclamă

„Ne-am îndeplinit primul obiectiv, am ieşit din grupe, am câştigat grupa, aveam şi obiectivul să scoatem lumea în stradă, să-i facem mândri şi cred că am reuşit. Al doilea obiectiv este să terminăm turneul cât mai târziu. Nu avem frică de nimeni, suntem echilibraţi, avem entuziasm şi calitate. Antrenorii şi mentrorii noştri ne ştiu caracteristicele şi mentalitatea, suntem învingători, mereu încercăm să mergem la victorie. Am ridicat ştacheta, dar e greu să o menţinem. Vom da sută la sută pentru naţională, vom muri pentru acest tricou”„, a spus Ianis Hagi la Pro TV.

La Frankfurt, în faţa a peste 35.000 de fani români prezenţi în tribune, tricolorii au început cu dubla ocazie irosită de Andrei Raţiu – şut la colţul lung, respins de Dubravka, şi Ianis Hagi – reluare peste poartă. Slovacii au deschis scorul în minutul 24, când Ondrej Duda a reluat în plasă, cu capul, centrarea lui Kucka. În minutul 34 Ianis Hagi a fost faultat în careu de Hancko şi, după consultarea VAR, arbitrul german Daniel Siebert a dictat penalty pentru România. A executat cu sânge rece Răzvan Marin care a egalat situaţia pe tabelă, 1-1.

După pauză, Niţă a închis poarta în minutele 50 şi 52, apoi Răzvan Marin a şutat periculos, în minutul 61, Dubravka a respins şi mingea a ajuns la Drăguş care a trimis puţin peste poartă. Pe o ploaie torenţială, Niţă a respins cu piciorul la şutul lui Strelec din minutul 69, iar partida s-a încheiat la egalitate 1-1. România Câştigă grupa E cu 4 puncte, urmată de Belgia, Slovacia şi Ucraina. Ucraina pleacă acasă. Toate echipele din grupă au acumulat câte patru puncte.

