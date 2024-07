"Este o ruşine absolută!" Felix Zwayer, pulverizat de Gary Neville după ce a acordat penalty pentru Anglia - Antena Sport

Anglia a egalat în partida cu Olanda dintr-un penalty contestat puternic de olandezi. Dacă atacurile din Olanda la adresa lui Felix Zwayer erau de aşteptat, nu la fel se poate spune despre cel din partea lui Gary Neville. Acesta a spus că decizia lui Zwayer de a acorda penalty pentru Anglia în minutul 15 este una „ruşinoasă”.

„Cred că este o rușine absolută. Este o decizie absolut rușinoasă. Să mi se dea asta ca pedeapsă oricând, dar nu într-un joc de o asemenea importanță. El intră în mod natural doar pentru a încerca să blocheze lovitura. Nu este un penalty, nu este nici pe departe un penalty și trebuie să spun că nici nu cred că au fost mulți jucători ai Angliei care să-l revendice„, a spus Gary Neville după Olanda – Anglia 1-2, conform celor de la The Sun.

Virgil van Dijk s-a năpustit asupra arbitrului după Anglia – Olanda 2-1. Căpitanul Olandei a criticat arbitrajul lui Felix Zwayer din semifinala de la EURO 2024. Mai exact, olandezii au contestat lovitura de la 11 metri din care Anglia a egalat. Zwayer a mers să revadă faza şi a decis că Dumfries l-a faultat în careu pe Kane, cel care avea să transforme penalty-ul.

„Nu, nu am cuvinte pentru a comenta arbitrajul. Și nici nu pot descrie durerea după golul primit atât de târziu în meci. Am rămas cu mâna goală și ne doare foarte tare. Am dat totul, dar foarte mult a contat penaltyul dictat la 1-0 pentru noi. Dacă a dispărut de pe teren imediat ce a fluierat finalul și a fugit direct la vestiare, s-ar putea să fie un semn pentru ce s-a întâmplat azi!”, a spus Virgil van Dijk după Anglia – Olanda 2-1.