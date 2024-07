Virgil van Dijk s-a năpustit asupra arbitrului după Anglia - Olanda 2-1: "A dispărut de pe teren imediat după ce a fluierat!" - Antena Sport

Virgil van Dijk s-a năpustit asupra arbitrului după Anglia – Olanda 2-1. Căpitanul Olandei a criticat arbitrajul lui Felix Zwayer din semifinala de la EURO 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mai exact, olandezii au contestat lovitura de la 11 metri din care Anglia a egalat. Zwayer a mers să revadă faza şi a decis că Dumfries l-a faultat în careu pe Kane, cel care avea să transforme penalty-ul.

Virgil van Dijk s-a năpustit asupra arbitrului după Anglia – Olanda 2-1

„Nu, nu am cuvinte pentru a comenta arbitrajul. Și nici nu pot descrie durerea după golul primit atât de târziu în meci. Am rămas cu mâna goală și ne doare foarte tare. Am dat totul, dar foarte mult a contat penaltyul dictat la 1-0 pentru noi. Dacă a dispărut de pe teren imediat ce a fluierat finalul și a fugit direct la vestiare, s-ar putea să fie un semn pentru ce s-a întâmplat azi!”, a spus Virgil van Dijk după Anglia – Olanda 2-1.

Spania – Anglia e finala EURO 2024! Luptă „incendiară” pentru titlul de campioană a Europei

Spania – Anglia e finala EURO 2024! Selecționata lui Gareth Southgate a obținut ultimul bilet pentru marea finală de la Berlin, după ce a învins Olanda cu scorul de 2-1. De cealaltă parte, Spania a trecut marți seară de Franța, cu scorul de 2-1, după ce elevii lui Luis de la Fuente au întors soarta meciului în doar 4 minute.

Spania a început excelent turneul final din Germania încă din faza grupelor. Selecționata iberică a încheiat Grupa B pe primul loc, cu 9 puncte și cu un golaveraj de +5. De asemenea, „Furia Roja” nu a încasat niciun gol în faza grupelor. A fost 3-0 cu Croația, 1-0 cu Italia și 1-0 cu Albania. În fazele eliminatorii, ibericii au trecut, pe rând, de Georgia (4-1), Germania (2-1) și Franța (2-1).