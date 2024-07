Harry Kane a scris istorie după golul din penalty marcat cu Olanda. Record uriaş al starului Angliei - Antena Sport

Harry Kane a scris istorie după golul din penalty marcat cu Olanda. Record uriaş al starului Angliei Profimedia Harry Kane a scris istorie după golul din penalty marcat cu Olanda. Record uriaş al starului Angliei după ce marcat din penalty-ul acordat cu ajutorul VAR de arbitrul Felix Swayer. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Harry Kane a obţinut un penalty după ce a fost lovit cu talpa în careu de Dumfries. Arbitrul Felix Swayer a fost chemat să revadă faza şi a decis să acorde penalty pentru Anglia. Harry Kane a scris istorie după golul din penalty marcat cu Olanda Căpitanul Angliei a transformat impecabil penalty-ul şi a intrat în istoria Campionatelor Europene. Kane a devenit golgheterul all-time în fazele eliminatorii de la EURO. Kane a marcat, astfel, golul cu numărul 6. 6 – Harry Kane is now the all-time top scorer in knockout games in the UEFA European Championship, with his penalty vs Netherlands his sixth such goal. Super. pic.twitter.com/d34sLwYy5z

Harry Kane, fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham Harry Kane s-a declarat fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham, din meciul Anglia – Slovacia, scor 2-1. Englezii au „tremurat" în optimile de finală de la EURO 2024 şi au obţinut calificarea in extremis. Bellingham a trimis confruntarea în prelungiri cu un gol înscris din „foarfecă", în minutul 90+5.

„A fost greu pentru noi. Am lucrat la atât de multe detalii în timpul săptămânii și iată că până la urmă am avut nevoie doar de un corner bun. În această competiție, trebuie să găsești mereu o cale de a câștiga. Asta am făcut noi astăzi.

Jude a făcut ceea ce ştie să facă. A ținut turneul nostru în viață. A marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Angliei. Ce jucător este! Arată mereu de ce este în stare. În momentele importante, el se ridică„, a declarat Harry Kane, potrivit The Independent.

Ulterior, Anglia a câştigat în sferturile de finală la loviturile de departajare cu Elveţia.

