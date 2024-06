"Ce jucător este!" Harry Kane, fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham: "Cel mai frumos din istoria Angliei" - Antena Sport

Harry Kane s-a declarat fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham, din meciul Anglia – Slovacia, scor 2-1. Englezii au „tremurat” în optimile de finală de la EURO 2024 şi au obţinut calificarea in extremis. Bellingham a trimis confruntarea în prelungiri cu un gol înscris din „foarfecă”, în minutul 90+5.

Jude Bellingham este eroul Angliei de la Campionatul European. A trimis mingea cu o execuţie colosală, când arbitrul se pregătea să fluiere finalul meciului.

Harry Kane, fascinat de golul fabulos al lui Jude Bellingham

În prelungiri a marcat şi Kane, iar Anglia se va duela cu Elveţia pentru un loc în semifinale.

„A fost greu pentru noi. Am lucrat la atât de multe detalii în timpul săptămânii și iată că până la urmă am avut nevoie doar de un corner bun. În această competiție, trebuie să găsești mereu o cale de a câștiga. Asta am făcut noi astăzi.

Jude a făcut ceea ce ştie să facă. A ținut turneul nostru în viață. A marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din istoria Angliei. Ce jucător este! Arată mereu de ce este în stare. În momentele importante, el se ridică„, a declarat Harry Kane, potrivit The Independent.