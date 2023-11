Ionel Ganea şi-a ales echipa din prima urnă cu care ar vrea să joace România la EURO 2024: "Nu traversează o perioadă bună" - Antena Sport

Reclamă

Aş vrea să jucăm în meciul de deschidere. Voi merge şi eu la nişte meciuri. Nu ştiu ce va face România la acest european. Voi avea o părere după tragerea la sorţi”, a spus Ganea, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Pentru România, aceasta este a şasea participare la Campionatele Europene, după cele din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016. Tricolorii au însă o singură victorie, cea cu Anglia, 3-2, în 2000, care ne-a adus şi singura prezenţă mai departe de faza grupelor.

Cum arată urnele de la tragerea la sorţi a grupelor EURO 2024

Urna 1

Germania

Portugalia

Franţa

Spania

Belgia

Anglia

Urna 2

România

Ungaria

Turcia

Danemarca

Albania

Austria

Urna 3

Olanda

Scoţia

Croaţia

Slovenia

Slovacia

Cehia Urna 4 Italia

Serbia

Elveţia

Câştigătoare play-off A

Câştigătoare play-off B

Astfel, „grupa morţii" pentru România ar fi una alături de Franţa, Olanda şi Italia. O grupă care ar putea fi considerată accesibilă ar fi cu Belgia, Slovacia şi Elveţia. România, cotă 100 la câştigarea EURO 2024 În prezent, tricolorii au cota 100.00 la ridicarea trofeului. Aceeaşi cotă o au şi Ungaria, Cehia, Scoţia şi Serbia. Mari favorite ale bookmakerilor sunt Anglia lui Harry Kane şi Franţa lui Kylian Mbappe. Ţara gazdă a Europeanului, Germania, este a treia în top. Cu a patra şansă este văzută Portugalia lui Cristiano Ronaldo, iar campioana en-titre, Italia, are cota 12.00. George Puşcaş a ales grupa ideală pentru România la EURO 2024 George Puşcaş a ales grupa ideală pentru România la EURO 2024. Atacantul echipei naţionale a declarat că toate meciurile de la turneul final vor fi extrem de complicate. Vârful celor de la Genoa a prefaţat şi un eventual duel cu Elveţia, mărturisind că elveţienii cu siguranţă vor dori să-şi ia revanşa. „(N.r Alege o echipă din fiecare urnă) E foarte greu să aleg, ești la European și orice echipă cu care vei juca la European, nu va fi ușor. (N.r. Ai vrea Anglia?) Merge, da, am și jucat acolo (n.r. râde). (N.r. Slovacia din urna a treia) E o echipă bună. Și în urna a treia sunt echipe bune.

(N.r. Să mai jucăm cu elveţienii?) Va fi un meci super, super greu, să mai jucăm o dată cu elvețienii, vor fi și ei mult mai nervoși, mai supărați pe noi pentru tot ceea ce s-a petrecut în grupa asta. Am fost mai buni, am fost mai compacți și am arătat mai multă unitate, așa, decât ei”, a declarat George Puşcaş, într-un interviu pentru AntenaSport.