Radu Drăguşin a anunţat obiectivul României la EURO 2024: "S-a ridicat ştacheta! Asta e datoria noastră!" - Antena Sport

Fundaşul central de la Tottenham a mai transmis că obiectivul este clar ieşirea din grupe, fiind de părere că România poate învinge pe oricine.

„(N.r. Eşti nerăbdător înainte de EURO) Cu siguranţă, pentru asta am muncit un an şi jumătate alături de colegii mei, pentru asta am venit aici determinat şi motivat să ajungem la EURO.

S-a mai dus puţin din presiune, dar s-a ridicat foarte mult ştacheta. Trebuie să o ţinem acolo. Să trecem de grupe. Datoria noastră e, în primul rând, calitatea jucătorilor, în momentul în care noi suntem liniştiţi, cu mintea limpede, putem să ne batem cu oricine”, a declarat Radu Drăguşin, într-un interviu pentru FRF TV.

România a fost repartizată în Grupa E, la Campionatul European. „Tricolorii” se vor duela cu Belgia, Slovacia şi câştigătoarea play-off-ului B (Islanda – Israel / Bosnia – Ucraina).

„Ce te-a impresionat la Tottenham?” Radu Drăguşin a dat imediat răspunsul

Radu Drăguşin a fost întrebat despre lucrul care l-a impresionat cel mai mult la Tottenham, şi a oferit imediat răspunsul. Fundaşul român a transmis că antrenamentele foarte intense l-au surprins. De asemenea, acesta a mai declarat că s-a acomodat imediat la Spurs, după transferul istoric din iarnă.

Radu Drăguşin a dezvăluit că la Tottenham este un mare plus faptul că jucătorii de integrează imediat în grup. Fundaşul român a dezvăluit a fost mereu un obiectiv să ajungă să evolueze în Premier League, iar atunci când a primit ofertă de la Tottenham, nu a stat pe gânduri. „M-am acomodat foarte bine la Tottenham, m-au primit cu căldură, oamenii de acolo sunt profesionişti din punctul acesta de vedere, mereu încearcă să te facă să te acomodezi cât mai repede. Fotbalul din Anglia a fost mereu un obiectiv pentru mine. Îmi place foarte mult stilul de joc, intensitatea, viteza jocului, iar când au venit mai multe oferte, acolo am vrut să joc. (N.r. Ce te-a impresionat) M-au impresionat intensitatea antrenamentele, forţa pe care o au băieţii acolo, dezvoltarea fizică şi calitatea lor”, a declarat Radu Drăguşin, conform frf.tv.

