România - Belgia, la EURO 2024 | Cum l-a descris Alex Chipciu pe Nicolae Stanciu în presa belgiană - Antena Sport

De asemenea, Stanciu le-a vorbit belgienilor și despre perioada în care a fost legitimat la Anderlecht. Acesta a transmis că, pentru el, este o onoare că a contribuit la câștigarea ultimului titlu al formației.

„E o mândrie că am făcut parte din acea echipă a lui Anderlecht care a câștigat ultimul titlu. Am continuat să urmăresc campionatul și am văzut că echipa nu s-a mai apropiat de această performanță. Sper să reușească din nou”, a mai spus jucătorul echipei naționale.

Nicolae Stanciu a plecat la Anderlecht în anul 2016. Belgienii i-au plătit atunci lui Gigi Becali suma de 9,7 milioane de euro, pentru jucătorul care făcea spectacol în Liga 1.

I-a părăsit pe belgieni 2 ani mai târziu, în anul 2018. A fost achiziționat de Sparta Praga, în schimbul sumei de 3,75 milioane de euro.

În tricoul lui Anderlecht, Nicolae Stanciu a adunat 53 de meciuri, în care a marcat 9 goluri și a oferit 10 pase decisive. Alături de belgieni a câștigat un titlu și o Supercupă.