Selecţionerul Danemarcei a răbufnit după înfrângerea cu Germania: "M-am săturat de aceste decizii ridicole" - Antena Sport

Selecţionerul Danemarcei a răbufnit după înfrângerea cu Germania. Ţara gazdă s-a impus cu 2-0 în meciul de la Dortmund, dar meciul a fost marcat şi de câteva decizii controversate luate cu ajutorul VAR.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La finalul partidei, Kasper Hjulmand s-a plâns de cele două decizii luate împotriva echipei sale, fiind de părere că ele au decis soarta partidei.

Selecţionerul Danemarcei a răbufnit după înfrângerea cu Germania: „M-am săturat de aceste decizii ridicole”

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Danemarcei, Kasper Hjulmand, a criticat arbitrajul şi deciziile luate după consultarea VAR în meciul cu Germania, din optimile de finală ale Campionatului European – EURO 2024, câştigat cu scorul de 2-0 de gazda competiţiei, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

Consultarea VAR a dus la anularea unui gol înscris de Danemarca şi la dictarea unui penalty pentru Germania.

„Vreau să felicit Germania, noi am fost sub presiune în primele cincisprezece minute, am fost în modul de supravieţuire. După aceea, a fost mai echilibrat, dar acest meci a fost decis de două decizii ale VAR”, a declarat Hjulmand într-o conferinţă de presă.