"Voi exploda!" Antrenorul lui Radu Drăguşin a făcut praf VAR-ul, după Germania - Danemarca: "Nu de aceea am adus tehnologia" - Antena Sport

„Voi exploda!” Antrenorul lui Radu Drăguşin a făcut praf VAR-ul, după Germania – Danemarca: „Nu de aceea am adus tehnologia”

Antrenorul lui Radu Drăguşin a făcut praf VAR-ul, după Germania – Danemarca. Ange Postecoglou a comentat penalty-ul acordat de Michael Oliver în minutul 69 al partidei de la Dortmund, după consultarea VAR. În primă fază, arbitrul englez a lăsat jocul să continue, dar acesta a fost chemat să revadă faza. În cele din urmă, Oliver a dictat lovitură de la 11 metri, pentru henţul comis de Andersen. Postecoglou crede însă că decizia luată în teren trebuia să rămână, iar jocul să nu fie întrerupt de VAR. „Voi exploda!" Antrenorul lui Radu Drăguşin a făcut praf VAR-ul, după Germania – Danemarca: „Nu de aceea am adus tehnologia" „Asta e problema. Michael Oliver nu ia această decizie. Asta a fost problema mea tot timpul. A văzut acțiunea, a considerat că nu este necesar să fie penalty. Asta e problema mea. Dacă mai aud o persoană spunând că VAR nu rearbitrează jocul, voi exploda. Serios, exact asta fac. Nu de aceea am adus tehnologia, pentru acea decizie. Pentru mine, acea decizie este una destul de ușoară.

Dacă nu ar fi dat penalty, nu am fi vorbit despre asta. Nu are legătură cu Michael Oliver. Criticăm tehnologia pe care am criticat-o în mod constant. Îl susțin pe deplin pe arbitru”, a declarat Ange Postecoglou, citat de independent.co.uk.

Nici Roy Keane nu a fost de acord cu lovitura de pedepsă primită de Germania, spunând că „acesta nu este sportul pe care îl iubim de când eram copii”, în timp ce Ian Wright a declarat că „aceste henţuri nu vor fi niciodată ok cu mine”.

Motivul incredibil pentru care s-a oprit meciul dintre Germania şi Danemarca în minutul 35! Ce s-a întâmplat la Dortmund

Iată motivul incredibil pentru care s-a oprit meciul dintre Germania şi Danemarca, din optimile EURO 2024. În minutul 35 al partidei de la Dortmund, Michael Oliver a trimis jucătorii la cabine după ce vremea s-a stricat.

Mai multe fulgere ieşite din comun i-au speriat pe organizatori, care au decis suspendarea partidei din cauza condiţiilor meteo nefavorabile. La câteva minute după ce jucătorii au fost trimişi la vestiare a început grindina pe stadionul celor de la Borussia Dortmund, iar mulţi dintre fani au căutat adăpost. Nici acoperişul de pe Westafalenstadion nu a rezistat. Mai multe locuri din tribune au fost inundate de cantitatea uriaşă de apă care s-a acumulat. Mai mulţi curajoşi nu au ţinut cont de vremea neprielnică şi s-au distrat cum au putut. Din fericire, condiţiile extreme nu au durat foarte mult, iar jucătorii au revenit pe teren după aproximativ 20 de minute. Înainte de reluarea jocului, Michael Oliver a lăsat cele două echipe să se încălzească. „Este vorba despre sănătatea jucătorilor. Delegatul UEFA este în contact non-stop cu sediul UEFA, mai ales în ceea ce priveşte prognoza meteo. Au fost atât de aproape fulgerele şi tunetele încât decizia corectă a fost de a întrerupe meciul”, a declarat expertul ZDF Manuel Grafe, citat de bild.de.