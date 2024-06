Selecţionerul Scoţiei s-a prăbuşit emoţional după arbitrajul cu Ungaria: "Am şi alte cuvinte, dar nu am de gând să le folosesc" - Antena Sport

Selecţionerul Scoţiei s-a prăbuşit emoţional după arbitrajul cu Ungaria. Scoţienii l-au acuzat pe arbitrul argentinian că le-a refuzat un penalty.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul Scoţiei, Steve Clarke, l-a criticat pe arbitrul argentinian Facundo Tello pentru că nu a acordat un penalty echipei sale în înfrângerea de duminică cu Ungaria (1-0), de la Euro-2024.

Selecţionerul Scoţiei s-a prăbuşit emoţional după arbitrajul cu Ungaria

Echipa sa a pierdut duminică cu 1-0 în faţa Ungariei, primind un gol în prelungiri. Însă pentru selecţionerul Scoţiei, momentul decisiv al meciului a venit în minutul 79, când jucătorul său, Stuart Armstrong, a fost dezechilibrat de Willi Orban în suprafaţa de pedeapsă.

Deşi faultul părea a fi real, arbitrul argentinian Facundo Tello nu a fluierat nimic, iar arbitrii din camera video nu au considerat oportun să îi ceară să revadă acţiunea. Acest lucru l-a determinat pe Clarke să pună la îndoială competenţa arbitrului, exprimându-şi surprinderea că acesta a condus un meci în Europa şi nu în America de Sud, scrie news.ro.

„Punctul de cotitură al meciului pentru mine a fost la acea fază. Este 100% penalty şi cineva trebuie să-mi explice de ce nu s-a dat penalti. Pentru că altfel cred că e ceva în neregulă. Am avut o discuţie cu arbitrii? Ce rost are, e argentinian. Ce rost are? De ce nu există un arbitru european? Încerc să îmi dau seama, dar nu ştiu, nu înţeleg. Nu înţeleg cum VAR se poate uita la asta şi spune că nu este penalty. Asta e doar părerea mea.