Decizie surpriză a lui Gigi Becali! Titularul care îşi poate pierde locul la FCSB. Pe cine va miza latifundiarul din Pipera - Antena Sport

Gigi Becali vrea să facă o schimbare extrem de surprinzătoare la FCSB. Unul dintre cei mai apreciaţi jucători din lotul campioanei ar putea să nu mai fie atât de sigur de locul său de titular. Lui Vali Creţu i se caută un înlocuitor având în vedere că a ajuns deja la 36 de ani.

Gigi Becali pare să testeze mai multe piste. Înlocuitorul lui Vali Creţu ar putea fi puştiul Ionuţ Cercel, recent adus de la Farul lui Gică Hagi.

Gigi Becali caută un fundaş dreapta

Vali Creţu are evoluţii extrem de bune la FCSB. E unul dintre cei mai apreciaţi jucători aât de către staff, dar şi de către colegi şi conducerea clubului. În viitorul sezon, Creţu ar putea avea însă o concurenţă serioasă. Asta deşi contractul i-a fost prelungit. Adus în iarnă de la Farul în schimbul a 500.000 de euro, Ionuţ Cercel poate fi un concerent serios pentru Creţu. Asta deşi încă nu a debutat la campioană. E însă unul dintre favoriţii lui Mihai Stoica.

Mai mult, Cercel ar putea să debuteze la FCSB chiar în acest play-off, conform digisport.ro. Sursa citată spune că cei de la FCSB vor să mizeze de acum pe jucător doar dacă se întâmplă anumite condiţii. Va juca pe final de play-off, dacă FCSB va fi deja campioană sau dacă într-un meci diferenţa de scor este net în favoarea echipei lui Elias Charalambous. Mai mult, la finalul sezonului, Gigi Becali va lua o decizie. Ori se va baza pe acest cuplu, ori va achiziţiona un alt fundaş dreapta. În ultimul caz, Creţu ar putea deveni rezervă. Asta în condiţiile în care concurentul său ar fi adus pe o sumă importantă.

FCSB îi mai are ca variante pe acest post pe Pantea, Kiki sau Mihai Popescu. Tot sub contract cu clubul este și Nana Antwi, împrumutat în acest moment la Hermannstadt. Crețu are un salariu lunar de 13.000 de euro, iar contractul său este scandent în vara lui 2026. „Bă, nu e drept să aibă Crețu 10.000. Nu e drept. Și atunci ce facem? Mai are până în vară ? Dă-i telefon, salariu 13.000 de euro și mai prelungește un an. Când a auzit, a început să plângă, m-a sunat și mi-a mulțumit. Atâta m-am bucurat… Era și cu nevasta și cu fetele lui. De pe margine și ele: ‘Mulțumim, mulțumim!’. Am bucurat o familie. Plângea de bucurie”, a spus Becali la finalul lui ianuarie, după ce i-a prelungit contractul lui Crețu.