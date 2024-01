Un supercomputer a prezis cine câștigă EURO 2024, dar și celelalte competiții de top. Ce cotă are România la turneul final - Antena Sport

Un supercomputer a prezis cine câștigă EURO 2024, dar și celelalte competiții de top. Ce cotă are România la turneul final

Anglia este văzută cu prima șansă și de bookmakeri. Are cota 4.5 că va câștiga turneul final, aceeași pe care o are și Franța. Cu șansa a treia este văzută Germania (7.00). România are cota 200.00 la ridicarea trofeului.

Supercomputerul ar fi făcut 100.000 de simulări și anunță că 2024 va fi anul lui Arsenal. „Tunarii” ar urma să câștige atât Champions League, cât și Premier League. În optimile de finală ale Ligii Campionilor se vor duela cu FC Porto. Dacă vor da lovitura în campionat și vor termina peste Manchester City și Liverpool, londonezii ar încheia o „secetă” de 20 de ani de la ultimul titlu.

În Europa League ar urma să se impună Liverpool, iar trofeul de campion la Wimbledon 2024 i-ar reveni lui Carlos Alcaraz. Max Verstappen ar urma să câștige Formula 1, iar Jonas Vingegaard este văzut deja campion în Turul Franței.

Răzvan Burleanu, mesaj special pentru români. Ce a spus despre Edi Iordănescu

Răzvan Burleanu a avut un mesaj special pentru români în ultima zi din an. Președintele Federației Române de Fotbal este încântat de calificarea la EURO 2024 și a dezvăluit ce obiectiv va avea Edi Iordănescu la turneul final din Germania.

În ultimul său interviu din 2023, președintele FRF a ținut să îl felicite pe Edi Iordănescu. A precizat că selecționerul României „a jucat un rol decisiv de a crea o cultură a performanţei„. Burleanu a avut și o promisiune pentru fanii naționalei.

"În acest moment doresc să împărtăşesc bucuria cu suporterii români, bucuria de a reveni la un turneu final. Calificarea naţionalei de seniori la EURO 2024 reprezintă o performanţă dorită de toţi. A fost o călătorie presărată cu provocări şi eforturi susţinute, iar rezultatul nu doar confirmă ci şi marchează viziunea FRF. Această performanţă nu ar fi fost posibilă fără încrederea acordată selecţionerului Edi Iordănescu şi fără eforturile colective ale echipei sale. Această calificare este o consecinţă a unei stragerii bine conturate la nivelul fotbalului românesc şi a unei foarte bune implementări a acesteia. Din cei 43 de tricolori, eroi chiar şi nu doar pentru mine, 29 au fost prezenţi la ultimele trei turnee finale ale U21, iar alături de jucători mai experimenţaţi precum Stanciu, Burcă, Alibec sau Bancu, configurând astfel o echipă unde coeziunea a fost elementul primordial. Edi Iordănescu a jucat un rol decisiv de a crea o cultură a performanţei. Acest lucru ne inspiră pentru a continua EURO 2024 ne dorim să marcheze o etapă nouă în construirea celei mai importante generaţii din ultimii 20 de ani. Obiectivul intermediar este ieşirea din grupe. Ne pregătim intens pentru a face din acest vis un realitate. Va fi o luptă constantă cu noi înşine de a ne autodepăşi şi pentru a creşte dincolo de limitele noastre interioare. Sărbătoriţi cu bucurie şi încredere în viitorul nostru comun în 2024. Vom munci ca anul viitor să ne aducă noi realizări, victorii şi împliniri, atât pe terenul de fotbal, cât şi în viaţa fiecăruia dintre noi", a spus Răzvan Burleanu pentru pagina de Facebook a FRF.