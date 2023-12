Victor Pițurcă a analizat grupa României de la EURO 2024. Verdictul fostului selecționer: „Putem să facem o surpriză” - Antena Sport

Reclamă

„La un turneu final nu există grupe ușoare. Pot exista grupe foarte grele, cum am avut eu șansa (n.r – în 2008, cu Olanda, Italia și Franța). Poate a fost bună și acea grupă pentru că n-aveai emoțiile pe care le ai când ai putea să învingi. Grupa mi se pare accesibilă. Băieții noștri au crescut în timp și putem să oferim românilor o surpriză.

Sunt convins că belgienii s-au bucurat că au picat cu România, însă nu trebuie să se bucure înainte de a vedea echipa României. Nu știu dacă selecționerul lor a avut timp să vadă echipa României. Dacă va vedea ultimele jocuri, sper că nu va mai fi atât de bucuros și atât de convins că va învinge România.

Calificarea la EURO a fost un moment extrem de important pentru fotbalul românesc, pentru chipa națională și un rezultat excelent. Să termini neînvins, pe primul loc, e o mare performanță. Aș vrea să felicit pe această cale Federația, cluburile care au dat jucători și staff-ul tehnic. Am spus tot timpul că avem jucători care pot face performanță. N-am fost credibil. 90% din cei care dădeau interviuri spuneau că n-avem echipă, n-avem jucători. Eu am spus lucrul acesta și iată că am dreptate.

Din ce am văzut eu, Ucraina va fi a treia adversară. Ei ar fi trebuit să fie calificați, au avut penalty clar cu Italia. Ei au prima șansă, dar nu se știe sigur. Sunt două meciuri de baraj și se poate întâmpla orice, însă ei au echipa cea mai bună.

Eu cred că sunt șanse să ieșim din grupă, însă până la începerea turneului final mai e destul timp. Să lăsăm timpul să treacă, să vedem ce se va întâmpla cu jucătorii noștri până atunci, să avem parte de jucătorii cei mai valoroși, ei să mai crească și atunci vom vedea ce va fi”, a spus Victor Pițurcă, potrivit sport.ro.

Denis Drăguș, mesaj direct pentru adversarii de la EURO 2024 Denis Drăguș a transmis un mesaj direct pentru adversarii de la EURO 2024. Atacantul celor de la Gaziantep, care a contribuit la calificarea echipei naționale la turneul final din Germania, a vorbit despre grupa „tricolorilor”. La întoarcerea în țară, Denis Drăguș a dezvăluit faptul că principalul obiectiv al „tricolorilor” este să iasă din grupe. De asemenea, atacantul de la echipa lui Marius Șumudică a analizat și echipa națională din Belgia, având în vedere faptul că aparține de clubul Standard Liege (n.r. din Belgia), fiind doar împrumutat la formația turcă Gaziantep. ”Suntem calificați la European, de abia așteptăm vara, meciurile și să ne bucurăm. Îmi doream să joc cu Belgia din prima urnă. E o echipă pe care o cunosc, mulți dintre jucători au jucat în campionatul intern (n.r. cel al Belgiei). Vine o generație nouă a Belgiei. Mă simt bine și nu cred că se așteaptă la ceea ce le vom oferi noi în meciul direct. E clar că vrem să ieșim din grupă, după care fiecare meci e o finală. Ne dorim să facem meciuri perfect și să putem să ajungem cât mai departe, dar clar primul obiectiv este să ieșim din grupă”, a spus Denis Drăguș, la întoarcerea în țară.