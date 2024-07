Xherdan Shaqiri s-a retras de la echipa națională a Elveției, după EURO 2024! A jucat timp de 14 ani la prima reprezentativă - Antena Sport

Xherdan Shaqiri s-a retras de la echipa națională a Elveției, după EURO 2024! Xherdan Shaqiri / Profimedia Xherdan Shaqiri s-a retras de la echipa națională a Elveției, după EURO 2024! Vedeta care a debutat la prima reprezentativă în 2010 nu va mai accepta nicio convocare din parea selecționerului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Shaqiri este pe locul doi pe lista jucătorilor cu cele mai multe selecţii pentru Elveţia, după Granit Xhaka, actualul căpitan al acestei reprezentative (130 de meciuri), şi pe locul patru în clasamentul celor mai buni marcatori, cu 32 de goluri, după Alexander Frei (42), Kubilay Turkyilmaz şi Max Abegglen (34). Xherdan Shaqiri s-a retras de la echipa națională a Elveției, după EURO 2024! Extrema de origine kosovară a debutat la prima reprezentativă a Elveţiei în martie 2010, când avea 18 ani. El a participat la patru Cupe Mondiale şi trei Campionate Europene, notează agerpres.ro. În ultimul său meci la naţională, în sferturi de finală la EURO 2024, în faţa Angliei, elveţianul a marcat la lovituri de departajare, dar nu a putut împiedica eliminarea echipei sale de către viitoarea finalistă a competiţiei (1-1, 3-5 la lovituri de departajare). El a reuşit un gol foarte spectaculos în meciul cu Scoţia din faza grupelor (1-1). Memorabil este mai ales golul pe care l-a reuşit din foarfecă împotriva Poloniei la EURO 2016. Reclamă

Mut timp om de bază pentru „Nati”, Shaqiri a avut experienţe mai puţin reuşite la unele din echipele pentru care a trecut, ca Bayern Munchen, Liverpool şi, mai recent, Olympique Lyon. El evoluează la echipa americană Chicago Fire în Statele Unite din 2022.

Elveția, eliminată de Anglia de la EURO 2024 , la loviturile de departajare

Manuel Akanji a fost primul executant al Elveției, în meciul cu Anglia, însă a ratat, Jordan Pickford ghicind colțul. Anglia s-a impus cu 5-3 la loviturile de departajare.

„Simt că am dezamăgit echipa, simt că am dezamăgit întreaga mea ţară”, a declarat Manuel Akanji.„Încerc să-mi asum responsabilitatea. Am avut sentimentul că voi marca, dar da, am tras greşit şi nu am fost suficient de precis„, a spus el.

Manuel Akanji nu crede că a fost perturbat de comportamentul portarului adversarilor săi, Jordan Pickford. „Nu m-am uitat la el”, a declarat jucătorul lui Manchester City. „Nu ştiu ce a făcut el. Tot ce ştiu este că atunci când m-am apropiat şi am plasat mingea la penalty, nu era în poartă, dar nu m-am uitat la el. Nu ştiu ce făcea”, a adăugat Akanji.