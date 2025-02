Adrian Ilie a analizat prestaţia lui Florin Tănase în PAOK - FCSB 1-2: „Nu poate să facă față” - Antena Sport

După s-au urcat ei pe noi, au reușit să marcheze și fac 1-0. PAOK nu a avut niciun corner în prima repriză, din postura de echipă care juca acasă. FCSB, foarte bine așezată în teren. Faza la golul marcat din ofsaid ne-a prins pe contra-atac, pentru că jucătorii FCSB-ului erau în față.

Meciul a fost echilibrat, însă PAOK a avut neșansa să vadă cartonașul roșu și de atunci s-a pierdut echilibrul. Surprinzător, FCSB-ul a făcut în minutul 1 un pas în față și a stat 5 minute acolo.

Pe Răzvan Lucescu l-a surprins lucrul acesta. Construcția noastră a fost ‘subțirică’ din minutul 15 până în 35. Am luat gol în intervalul acesta și au avut și acel contra-atac”, a mai precizat fostul internațional.

Florin Tănase, discurs războinic după PAOK – FCSB 1-2

Florin Tănase a avut un discurs războinic după PAOK – FCSB 1-2. Tănase a spus că totul se va decide în returul de la Bucureşti. Mai mult, Tănase a mai spus că FCSB a ajuns la un nivel la care se bate de la egal la egal cu oricine. De asemenea, Tănase a avut cuvinte de laudă şi pentru Gheorghiţă.

„O primă repriză câştigată de noi. Am făcut un meci bun şi am luat un avantaj bun pentru returul dela Bucureşti. Se joacă încă, dar suntem încrezători! Am suferit. În prima repriză au avut golul acela, dar alte ocazii nu îmi aduc aminte, deci nu ştiu cât am suferit.

A fost diferit meciul, mai bun pentru noi. Îi ştim că au o echipă foarte bună, un antrenor care îi face să joace. Gheorghiţă… îl ştiam, am jucat contra lui la Iaşi. E un tânăr de perspectivă, ne-am bucurat că a venit la noi. S-a integrat repede. Poate să crească de la meci la meci.

Am vorbit între noi la pauză că avem avantaj numeric şi putem marca. Va fi incredibil pe Arena Naţională, ştim atmosfera asta cu 50.000 de fani. Îi aşteptăm lângă noi. Cu ajutorul fanilor noştri ne putem face meciul uşor. Simt că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal. Am demonstrat asta. Acum trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi să fim la fel de umili„, a declarat Florin Tănase la digisport.ro.