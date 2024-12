"Am jucat ca acasă!" Darius Olaru, prima reacţie după Hoffenheim - FCSB 0-0! Obiectivul stabilit, după remiza uriaşă din Europa League - Antena Sport

Darius Olaru, în Hoffenheim - FCSB/ Profimedia Darius Olaru a oferit prima reacţie, după ce FCSB a remizat cu Hoffenheim, scor 0-0, în Europa League. Căpitanul roş-albaştrilor s-a declarat bucuros că echipa sa a reuşit să se ridice la nivelul formaţiei din Bundesliga. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ FCSB este foarte aproape de calificarea matematică în play-off-ul pentru optimi din Europa League. Campioana a acumulat 11 puncte în grupă, şi în ultimele două etape se va duela cu Qarabag şi Manchester United. Darius Olaru, prima reacţie după Hoffenheim – FCSB 0-0 Darius Olaru le-a mulţumit fanilor români prezenţi la duelul cu Hoffenheim. Acesta şi-a amintit de atmosfera creată şi la meciurile României de la EURO 2024, atunci când suporterii naţionalei au umplut stadioanele. În privinţa calificării în „primăvara europeană”, Darius Olaru îşi doreşte ca FCSB să prindă direct un loc în optimi. Specialiştii le-au acordat roş-albaştrilor şanse foarte mari să prindă play-off-ul, încă de la finalul meciului din runda precedentă, cu Olympiacos. „Suntem calificaţi, gata? (N.r. Şanse foarte mari) Mă bucur atunci, eu sincer mă gândeam la victorie. Am încercat, ne-am bătut, am alergat mult, am arătat că ne putem ridica la nivelul lor. (N.r. Despre ocazia ratată de Adrian Şut) A fost o situaţie bună, se întâmplă şi să mai ratezi. Ne bucurăm că am făcut un joc bun. Reclamă

I-am analizat, ştiam că e un adversar agresiv, am încercat să jucăm cu mingea a doua, să recuperăm, să avem situaţii. Acesta a fost jocul, mă bucur că am scos un egal şi că ne-am calificat, dacă aşa spuneţi.

N-am fost neapărat vârf, am fost vârf fals, trebuia să cobor între linii. Aşa s-a decis, aşa m-au pus antrenorii să joc şi am încercat să-mi fac treaba cât de bine am putut.

Trebuie să ne gândim dacă vrem să obţinem ceva, să vedem dacă putem să fim acolo (n.r. între primele opt). M-am simţit ca acum cinci-şase luni, când am venit aici cu naţionala, am simţit că am jucat ca acasă, vreau să le mulţumesc în numele jucătorilor, îi aşteptăm şi la următoarele deplasări.

Mai avem trei meciuri în zece zile, suntem pregătiţi”, a declarat Darius Olaru, conform digisport.ro, după Hoffenheim – FCSB 0-0. Florin Tănase, euforic după Hoffenheim – FCSB 0-0 Florin Tănase a oferit prima reacţie, după ce FCSB a remizat pe terenul lui Hoffenheim, scor 0-0, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Atacantul campioanei s-a declarat bucuros, după rezultatul înregistrat de roş-albaştri. „Cred că felicitările se datorează şi acestor oameni din tribună, în primul rând lor, ne-am simţit ca acasă, am arătat ce înseamnă România. Da, mai putem. Am avut ocazii foarte bune, puteam lua cele 3 puncte, am jucat împotriva unei echipe foarte, suntem fericiţi că am făcut faţă cu brio, sperăm să mai adunăm puncte. Cred că suntem calificaţi în primele 24, noi ne doream mai mult”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro, după Hoffenheim – FCSB 0-0.

