Florin Tănase, euforic după Hoffenheim - FCSB 0-0: "Am arătat ce înseamnă România!" Mesaj clar despre calificarea în optimile Europa League - Antena Sport

Florin Tănase, bucurie în timpul unui meci la FCSB/ Profimedia Florin Tănase a oferit prima reacţie, după ce FCSB a remizat pe terenul lui Hoffenheim, scor 0-0, în etapa a şasea a grupei de Europa League. Atacantul campioanei s-a declarat bucuros, după rezultatul înregistrat de roş-albaştri. FCSB e cu un pas mai aproape de play-off-ul pentru optimi din Europa League, după remiza c Hoffenheim. Campioana a ajuns la 11 puncte în grupă, şi în ultimele două runde se va duela cu Qarabag şi Manchester United. Florin Tănase, prima reacţie după Hoffenheim – FCSB 0-0 Florin Tănase le-a mulţumit celor aproximativ 10.000 de fani români, prezenţi la duelul cu Hoffenheim. Acesta a subliniat că FCSB a făcut faţă cu brio în duelul cu echipa din Bundesliga. În privinţa calificării în „primăvara europeană", Tănase s-a declarat convins că FCSB nu mai poate rata prezenţa în play-off. Acesta însă îşi doreşte o calificare directă în optimi. „Cred că felicitările se datorează şi acestor oameni din tribună, în primul rând lor, ne-am simţit ca acasă, am arătat ce înseamnă România.

Da, mai putem. Am avut ocazii foarte bune, puteam lua cele 3 puncte, am jucat împotriva unei echipe foarte, suntem fericiţi că am făcut faţă cu brio, sperăm să mai adunăm puncte.

Cred că suntem calificaţi în primele 24, noi ne doream mai mult”, a declarat Florin Tănase, conform digisport.ro, după Hoffenheim – FCSB 0-0.

Câţi bani a încasat FCSB, după remiza cu Hoffenheim din Europa League

FCSB a încasat o sumă importantă de bani, după remiza cu Hoffenheim, scor 0-0, din etapa a şasea a grupei de Europa League. Campioana României a primit suma de 150.000 de euro, ca urmare a rezultatului de egalitate obţinut pe terenul formaţiei din Bundesliga.

Graţie celor 150.000 de euro asiguraţi după remiza cu Hoffenheim, FCSB a ajuns la suma de 1.650.000 de euro câştigată în urma rezultatelor obţinute în grupa de Europa League. După cele trei victorii, cu RFS, PAOK şi Midtjylland, roş-albaştrii au câştigat suma de 1.350.000 de euro. La aceasta se mai adaugă încă 300.000 de euro, după remizele cu Olympiacos, de pe teren propriu, şi cu Hoffenheim, din deplasare. În total, FCSB a fost recompensată cu aproximativ 7,3 milioane de euro în acest sezon european, sumă care include şi premiile din preliminarii, fie Champions League, fie Europa League.

