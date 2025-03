Andrei Gheorghiţă i-a răspuns dur lui Marius Şumudică, după FCSB - Lyon 1-3! Ce a spus despre testele antidoping - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă a fost extrem de dur după FCSB-Lyon 1-3. A lansat replici extrem de dure la adresa rivalilor din campionat. Este extrem de pornit pe cei care nu ţin pumnii campioanei în duelurile din cupele europene. Mai mult, nu l-a iertat nici pe antrenorul celor de la Rapid, Marius Şumudică. Acesta a insinuat după meciul direct că cei de la FCSB ar avea metode de refacere mai puţin ortodoxe.

Andrei Gheorghiţă a fost ironic cu tehnicianul rivalei. Spune că este un compliment pentru cei de la FCSB pentru că toate testele antidoping la care au fost supuşi jucătorii au ieşit negative.

Andrei Gheorghiţă, răspuns dur pentru rivali

Andrei Gheorghiţă a avut meciul său cu rivalii din Liga 1. Le-a transmis mesaje extrem de dure. „Se poate, jucăm pentru ţara nu cum aud că speră să pierdem. Dacă facem puncte şi celelalte echipe vor beneficia de punctele câştigate de noi. E o realizare să ajungi în optimile Europa League, după noul format. Părem că suntem dopaţi, dar e un compliment. Sunt teste antidoping şi ies bine toate”, a spus Gheorghiţă, după înfrângerea cu Lyon, scor 1-3.

Chiar dacă FCSB a pierdut pe Arena Naţională la două goluri diferenţă, jucătorul campioanei încă mai crede în minuni. „Am început meciul bine, am avut ocazii rarisime. Portarul lor a avut nişte parade senzaţionale. Ăsta a fost rezultatul care a fost să fie. S-au văzut multe în fotnal, mai sunt 90 de minute. Sunt o echipă de calitate, dar am avut ocazii uriaşe până la marcheze ei. Dacă se termina 2-1 era aştceva, dar ororicum mergem să jucăm. Publicul a fost senzaţional. Sperăm să intre mingea în poartă la retur, de mai mute ori. Ar fi ceva mai rar văzut dacă întoarcem, dar nimic nu e imposibil.

Tot ce mi se întâmplă acum e ca un vis sper să o ţin tot înainte. E cel mai frumos lucru să joci din 3 în 3 zile. Să ne obişnuim, dar e fotbal”, a mai spus jucătorul celor de la FCSB.