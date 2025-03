"Am jucat de la egal la egal cu ei". Risto Radunovic, reacţie tranşantă după înfrângerea celor de la FCSB cu Lyon. Ce spune despre meciul cu Craiova - Antena Sport

Risto Radunovic a dat verdictul după FCSB-Lyon 1-3. Campioana a jucat, de la egal la egal, timp de 70 de minute cu francezii, dar finalul le-a aparţinut oaspeţilor. Aceştia au marcat două goluri în 3 minute şi pare că echipa calificată în sferturile de finală ale Europa League a fost deja decisă.

FCSB a tras tare cu Lyon, dar finalul a fost decisiv. Risto Radunovic spune că echipa sa a fost la un pas de un mare rezultat, dar diferenţa de valoare dintre cele două loturi a făcut diferenţa.

Risto Radunovic, reacţie clară după FCSB – Lyon

Chiar dacă Lyon s-a impus cu scorul de 3-1 pe Arena Naţională, Risto Radunovic mai speră la calificarea în sferturile de finală ale Europa League. „A fost un meci dificil, un adversar foarte bun. Am jucat la nivelul lor 70 de minute. Finalul a fost pe contre. Am vrut un rezultat bun, dar nu am reuşit. Am jucat de la egal la egal cu ei. Aşa e în fotbal, ne-am deschis şi am primit gol. Sunt mândru de băieţi şi de suporteri. Ne aşteptă încă un meci la ei, să ne refacem cât mai bine şi ne jucăm şansa. Sunt şi problemele pe care le-am avut. Au absentat jucători foarte importanţi. Până la urmă, asta e diferenţa între o echipă din România şi una din Franţa”, a spus Radunovic, la finalul meciului, conform digisport.ro.

Fundaşul stânga al celor de la FCSB nu s-a oprit aici. Sună adunarea ănaintea ultimului meci din sezonul regulat de Liga I. Campioana are o partidă tare duminică seara, pe Arena Naţională. De la ora 20.00 joacă împotriva Craiovei lui Mirel Rădoi. „Să ne refacem, să obţinem victoria cu Craiova şi apoi să ne jucăm şansa noastră, în retur cu cei de la Lyon”, a mai spus Radunovic, conform sursei citate.

Returul dintre FCSB şi Lyon va avea loc săptămâna viitoare, în Franţa, joi de la ora 22.00.