FCSB - Midtjylland live text, ora 19:45. Campioana României vrea să obţină a treia victorie în grupă, după umilinţa cu Rangers - Antena Sport

„Știm foarte bine că Midtjylland este lider în Danemarca, iar asta spune multe. Știm cât de greu este campionatul din Danemarca. Un singur rezultat nu ne spune nimic în fotbal. Am văzut meciul cu Brondby, am analizat Midtjylland și știm că ne așteaptă un meci foarte greu. Jucăm acasă, jucătorii sunt motivați. Am jucat foarte bine cu excepția ultimului meci din Europa League și știm că aceste 3 puncte vor fi foarte importante pentru viitor. Vom da tot ce avem mai bun pentru victorie.