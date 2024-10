Moment de reculegere înainte de PAOK - FCSB! UEFA şi-a dat acordul - Antena Sport

Va avea loc un moment de reculegere înainte de PAOK – FCSB! Campioana României va juca pe terenul campioanei Greciei în etapa a doua din faza principală Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida de pe Toumba se anunță una incendiară. Înaintea duelului, care va fi transmis in format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 22:00, va avea loc un moment de reculegere.

Moment de reculegere înainte de PAOK – FCSB! UEFA și-a dat acordul

Chiar în ziua duelului, UEFA a acceptat cererea echipei lui Răzvan Lucescu de a comemora șase suporteri ai echipei. În 1999, șase fani ai celor de la PAOK Salonic au încetat din viață, în urma unui accident de mașină. Aceștia au fost prezenți la derby-ul cu Panathinaikos de la Atena și se întorceau la Salonic în momentul în care au încetat din viață.

Potrivit gazzetta.gr, pe lângă momentul de reculegere dinaintea partidei, se vor depune și coroane de flori. Această tradiție are loc in fiecare an, din 1999 încoace.

FCSB vine după victoria din prima etapă de pe teren propriu, cu RFS, scor 4-1. Echipa lui Elias Charalambous s-a impus și în weekend, la Sf. Gheorghe, cu 1-0.